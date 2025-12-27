Đại hội Thi đua yêu nước: Kiều bào lan tỏa niềm tự hào và khát vọng cống hiến

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại diện cho hơn 6,5 triệu kiều bào trên toàn thế giới trở về nước tham dự Đại hội, nhiều đại biểu kiều bào mang tâm thế hân hoan, phấn khởi, xen lẫn niềm xúc động, tự hào. Họ tự hào là người Việt Nam, là con Lạc, cháu Hồng; luôn hướng về Tổ quốc và là một phần trong khối đại đoàn kết dân tộc, với khát vọng được đóng góp, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tự hào là người Việt Nam

Sau 20 năm, tiếp tục được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu chia sẻ, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự ghi nhận dành cho cả Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

“Việc kiều bào được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của kiều bào, mà còn là nguồn động viên lớn, khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn là bộ phận không tách rời của dân tộc. Từ đó, kiều bào càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập bền vững với xã hội sở tại và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước,” ông Hoàng Đình Thắng nhấn mạnh.

Bày tỏ tâm đắc với chủ đề của Đại hội, ông Hoàng Đình Thắng cho biết, Chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây là thông điệp vừa mang tính định hướng, vừa là lời kêu gọi hành động.

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu xúc động chia sẻ: Là người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, dòng máu Việt luôn chảy trong trái tim của mỗi người. Khi đất nước phát triển, đó là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam. Kiều bào dù sinh sống, làm việc ở đâu cũng có thể đồng hành cùng đất nước bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình, đặc biệt là phát huy “sức mạnh mềm” tri thức và mạng lưới kết nối uy tín trong xã hội sở tại.

Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

“Những đóng góp đó, dù lớn hay nhỏ, nếu được duy trì bền bỉ và gắn kết, sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc,” ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ.

Luôn hướng về Tổ quốc

Xa Tổ quốc đã nhiều năm, lần đầu tiên trở về nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ niềm xúc động xen lẫn tự hào và cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tích cực, vừa gần gũi, vừa chân thành của mỗi đại biểu có mặt tại Đại hội.

“Tôi đặc biệt xúc động khi thấy, trong dòng chảy chung của dân tộc vào những ngày ý nghĩa, có sự hiện diện của người Việt Nam ở nước ngoài - những người tuy ở xa quê hương nhưng trái tim luôn hướng về đất nước bằng hành động cụ thể, bằng lao động, trí tuệ và tinh thần đoàn kết,” anh Nguyễn Hồng Sơn nói.

Với anh Nguyễn Hồng Sơn, việc tham dự Đại hội không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của anh mà còn là dịp để tự nhìn lại chặng đường đã qua của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Đại hội tiếp thêm niềm tin và động lực để anh tiếp tục cùng bà con xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, hội nhập tốt tại Nhật Bản; đồng thời luôn giữ gìn bản sắc và đóng góp thiết thực cho quê hương Việt Nam.

Với Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, yêu nước cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Nhật Bản, cũng có trách nhiệm không kém so với đồng bào trong nước. Dù đang ở vai trò nào, sinh sống và làm việc tại đâu, mọi người hãy cùng nhau thi đua, cùng nhau tuân thủ pháp luật, xây dựng hình ảnh người Việt Nam chăm chỉ, kỷ luật, đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Anh mong muốn, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước trong nước sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, gắn chặt với những vấn đề thực tế của xã hội, người dân, đặc biệt là khuyến khích tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và cống hiến vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn mong muốn, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là cầu nối để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của đất nước, thông qua chuyển giao tri thức, kinh nghiệm, công nghệ, kết nối đầu tư, giao lưu văn hóa-giáo dục.

"Trong trái tim mỗi người con đất Việt, dù sinh sống, học tập và làm việc ở bất cứ đâu, hai chữ “Tổ quốc” luôn được đặt ở vị trí trân trọng nhất. Đó cũng là động lực để bà con kiều bào chủ động tham gia và cống hiến nhiều hơn,” Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản nói.

Mỗi kiều bào là một “sứ giả” ngoại giao nhân dân

Được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, đây là niềm vinh dự rất lớn đối với ông; thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Với ông Trần Phú Thuận, lời kêu gọi: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay vẫn nguyên giá trị và ngày càng lan tỏa, được hưởng ứng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chia sẻ về những đóng góp nổi bật của kiều bào cho sự phát triển của đất nước, ông Trần Phú Thuận nhấn mạnh, từ khi Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như được “cởi trói,” thêm gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động chung của dân tộc, trong đó có phong trào thi đua yêu nước.

Ông cho rằng, yêu nước gắn liền với thi đua, mỗi kiều bào cần phát huy thế mạnh của mình để đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Với hơn 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, có rất nhiều trí thức, sinh viên và chuyên gia giỏi, được đào tạo tại các cơ sở uy tín, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ hiện đại. Việc kiều bào mang tri thức, kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài đóng góp cho quê hương là nguồn lực hết sức quý báu.

Bên cạnh đó, mỗi kiều bào còn là một “sứ giả” ngoại giao nhân dân, am hiểu văn hóa, lịch sử, kinh tế-xã hội của nước sở tại; thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và cộng đồng..., góp phần thúc đẩy hiểu biết, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.

Kiều bào Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ mong muốn, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời có định hướng, hướng dẫn cụ thể để kiều bào tham gia hiệu quả hơn.

“Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kiều bào nhận thức rõ trách nhiệm huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực để thi đua, cống hiến nhiều hơn cho đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng hành, sát cánh cùng nhân dân trong nước, góp phần khẳng định tầm vóc và vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam,” ông Trần Phú Thuận khẳng định./.

Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.