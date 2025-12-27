Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Sức bật từ các phong trào thi đua

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được triển khai trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường; đặc biệt là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và những thay đổi mang tính thời đại do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo. Những yếu tố này tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Với ý chí, khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất; vị thế, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đất nước ta đã hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả.” Đây là bước đột phá chưa từng có tiền lệ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào thi đua được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, phát triển sâu rộng, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới.

Trong 5 năm, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động 9 phong trào thi đua quy mô toàn quốc. Các phong trào được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành nòng cốt trong phong trào thi đua cả nước, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng. Đến trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025), cả nước có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2.567 xã (42,4%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu giai đoạn và 743 xã (12,3%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Ở cấp huyện, 329/646 đơn vị (51%) đã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 48 huyện (20%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; cấp tỉnh có 12 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt khoảng 3,7 triệu tỷ đồng, cùng hàng triệu hộ dân hiến trên 98,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu ngày công, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo của nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước giảm còn 1,3%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm hơn 4,4%/năm, đạt mục tiêu đề ra. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm từ 2.393.332 hộ đầu kỳ xuống còn 1.256.197 hộ cuối năm 2025, đạt 52,49%, vượt 2,49% so với chỉ tiêu giảm một nửa số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Đáng chú ý, 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đã đạt chuẩn nông thôn mới, thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (đạt 35,2%, vượt mục tiêu). Một số tỉnh, thành phố tính theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, đến hết năm 2024 đã không còn hộ nghèo; riêng Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu (trước khi sắp xếp) không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Hà Nội “thần tốc” xét nghiệm COVID-19 cho người dân. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, với tinh thần “chống dịch như chống giặc,” Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.”

Phong trào mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, duy trì sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.

Phong trào thi đua đặc biệt đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, sự sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Nhiều mô hình mới, cách làm hay xuất hiện từ thực tiễn như: “3 tại chỗ,” “1 cung đường, 2 điểm đến,” “ATM gạo,” “ATM ô-xy,” “Siêu thị 0 đồng,” “Suất cơm 0 đồng,” mô hình “vùng xanh an toàn,” tháp điều trị nhiều tầng, mô hình cách ly “3 lớp”...; cùng hàng nghìn tấm lòng vàng, hành động đẹp lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, miền Bắc đã chi viện, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong những thời điểm khó khăn nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, “tất cả vì miền Nam ruột thịt.”

Nét nổi bật nhất từ phong trào thi đua này là khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong gian khó, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội và tình người Việt Nam càng được tỏa sáng. Không chỉ trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài cũng tích cực chung tay ủng hộ vật chất, tinh thần, góp phần giúp đất nước sớm vượt qua đại dịch.

Nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của toàn dân tộc, Việt Nam đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, trở thành một trong những quốc gia “đi sau nhưng về trước”, nhanh chóng phục hồi, mở cửa, phát triển kinh tế-xã hội; được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về năng lực lãnh đạo, điều hành, ý thức cộng đồng và tinh thần nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Chỉ sau 1 năm 4 tháng phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và sau hơn 10 tháng phát động chiến dịch “450 ngày đêm cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Đến ngày 26/8/2025, cơ bản hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, một “công trình quốc gia đặc biệt” của “Ý Đảng, lòng dân” đã về đích sớm 4 tháng so với mục tiêu ban đầu của chiến dịch và trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu trong Nghị quyết 42 của Đảng, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quan điểm của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 18/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng nghìn hộ dân. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sau gần hai năm triển khai, ngày 18/8/2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc,” với tinh thần “thần tốc, táo bạo, mạnh mẽ hơn nữa; tăng tốc, bứt phá hơn nữa,” quyết tâm đến tháng 12/2025 cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.000 km đường ven biển, cùng nhiều công trình trọng điểm quốc gia, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tạo khí thế, động lực cho thời kỳ mới.

Với tinh thần hành động quyết liệt, tư tưởng thông suốt, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động mạnh mẽ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã phát huy cao độ, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, liên tục. Các công trình, dự án trọng điểm được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng.

Hệ thống hạ tầng kinh tế -xã hội có bước phát triển bứt phá: cuối năm 2025 cả nước, hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường ven biển, nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được thi công cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ như: đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông; đường cất, hạ cánh và đường lăn, nhà ga T2, T3 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất; các hạng mục, công trình xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Nhiều công trình lớn hạ tầng cấp điện như đường 500KV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình)-Phố Nối (Hưng Yên), đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Nhà máy điện Nhơn Trạch... được hoàn thành thần tốc.

Qua hai năm triển khai, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023-2030 đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, gắn việc xây dựng xã hội học tập với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của đất nước.

Chất lượng nguồn nhân lực quốc gia tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29% (so với 24,1% năm 2020). Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm từ 28,3% xuống còn khoảng 25%. Phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội tri thức, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tinh thần: "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực" để tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII; ngày 5/10/2025, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn quốc để lan tỏa khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, thi đua trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua, với tinh "đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ", các bộ, ngành, địa phương kịp thời triển khai ban hành kế hoạch và thực hiện phong trào thi đua bằng những phần việc, nhiệm vụ trọng tâm, công trình cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện chính quyền phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới./.

Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.