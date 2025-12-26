Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào Lăng viếng Bác

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, các đại biểu dự phiên trù bị, nghe phổ biến chương trình, nội quy Đại hội; báo cáo thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu về dự Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội và duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc.

Tối cùng ngày, Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Cung thể thao Quần ngựa.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng," sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đại hội sẽ nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 và phát biểu của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng phát động thi đua.

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân Anh hùng, đại diện các Tập thể Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố./.

Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trang trọng, có tính lan tỏa cao Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn.