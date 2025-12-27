Nâng tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước cho người lao động đạt 10% trở lên

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đã diễn ra giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, đại diện Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo, nêu rõ, phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua-khen thưởng: lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở.

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 đã nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Vì vậy, mọi nơi phải làm cho công tác thi đua và khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng, tôn vinh.

Trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực.

Các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, phát động thi đua giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 và phát biểu hưởng ứng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 5 năm cuối trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030); phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng,” cần đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới (2026-2030).

Mục tiêu đặt ra là phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đặt ra các chỉ tiêu: Hằng năm đạt 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm với nội dung thiết thực, đột phá, đổi mới cách thức, biện pháp triển khai để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn về điển hình tiên tiến phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị.

100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định lấy kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là một tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý.

Nâng cao chất lượng, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động, trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu: Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp bộ, cấp tỉnh đạt tỷ lệ 70% trở lên; đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đạt tỷ lệ 10% trở lên.

Đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại hội thống nhất các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, thi đua, khen thưởng phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.”

Bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, những nhiệm vụ khó, trọng tâm, đột phá.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” làm cho các phong trào thi đua yêu nước chứa đựng nội dung sâu sắc về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng.

Tăng cường quản lý nhà nước, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong phản biện xã hội, xây dựng chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; giám sát các cơ quan nhà nước trong thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giai đoạn 2026-2030 và chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng,” để tổ chức phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu gắn với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo niềm tin, niềm hứng khởi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến, phát huy được giá trị văn hóa, con người Việt Nam, nêu cao ý chí tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, trách nhiệm xây dựng đất nước phát triển.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thay đổi cách thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua bám sát thực tiễn; triển khai thực hiện quyết liệt với tinh thần tăng tốc, bứt phá, "chỉ bàn làm, không bàn lùi," "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt;" thi đua bảo đảm "4 thật: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật."

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện từ Trung ương đến các cấp, các ngành, các địa phương.

Trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra theo kế hoạch.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải dựa trên hiệu quả, kết quả nổi bật của phong trào thi đua, thành tích xuất sắc đạt được; bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bứt phá.

Người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền chủ động phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến tiêu biểu để kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tôn vinh sự hy sinh cống hiến, hành động dũng cảm, anh hùng cứu người, cứu tài sản.

Chú trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, khích lệ, động viên kịp thời bằng hình thức phù hợp cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, vượt trội, bảo đảm trân trọng từng phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chú trọng biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, bí mật; chú trọng khen thưởng ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng đối ngoại./.

