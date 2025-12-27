Bảo vệ và lan tỏa thương hiệu “Lúa giống Việt Nam”

Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tập đoàn ThaiBinh Seed (Hưng Yên) vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed - cho biết ông là người đã dành cả cuộc đời và tâm huyết để nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, đưa ra những giống lúa mới, góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng Việt Nam, đưa ThaiBinh Seed trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giống cây trồng Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tiền thân là Công ty Giống lúa Thái Bình, được thành lập năm 1972, là một trong những doanh nghiệp giống cây trồng ra đời sớm nhất.

Trải qua các mốc phát triển quan trọng: năm 1978 đổi tên thành Công ty Giống cây trồng Thái Bình; năm 1987, Công ty tiên phong thực hiện mô hình “Khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động” tại trại giống Đông Cơ (Tiền Hải), góp phần xóa bỏ cơ chế tem phiếu, mở đường cho chuyển đổi từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh. Mô hình này trở thành điển hình để nhiều doanh nghiệp, nông trường quốc doanh trong cả nước nghiên cứu, học tập.

Năm 2002, ThaiBinh Seed gia nhập Hiệp hội Giống châu Á-Thái Bình Dương; tháng 9/2012 được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên của tỉnh Hưng Yên; tháng 9/2018 chính thức mang tên Công ty Cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed.

Sau cổ phần hóa, ThaiBinh Seed duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 8-10%/năm.

Giai đoạn 2014-2025, quy mô sản xuất, doanh thu và thị phần không ngừng mở rộng. Tập đoàn hiện có 12 chi nhánh, công ty con trên toàn quốc, bộ sản phẩm giống của ThaiBinh Seed được nông dân trên cả nước tin dùng, vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giống cây trồng Việt Nam và nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, ThaiBinh Seed tích cực hợp tác với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Từ năm 2002 đến nay, Tập đoàn đã triển khai 28 đề tài, dự án khoa học, trong đó có 11 đề tài cấp Nhà nước và cấp bộ, 15 đề tài cấp tỉnh, mang lại giá trị kinh tế-xã hội cao, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tập quán canh tác, giảm nhập khẩu giống và chi ngân sách quốc gia.

Thời gian qua, Tập đoàn đã nghiên cứu, chọn tạo thành công và được công nhận 28 giống cây trồng quốc gia như TBR97, TBR225, BC15, Đông A1, TBR89, A Sào, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, QL301, ngô nếp lai TBM18...

Ông Trần Mạnh Báo và đội ngũ ThaiBinh Seed đã nghiên cứu thành công giống ngô lai TBM18, chuyển gen kháng đạo ôn vào giống lúa BC15, chuyển gen kháng bạc lá vào giống lúa TBR225..., góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng, mùa vụ.

Giống lúa của ThaiBinh Seed hiện diện trên khắp 56 tỉnh, thành, nông dân sử dụng giống lúa của ThaiBinh Seed chiếm 20% diện tích sản xuất nông nghiệp cả nước.

ThaiBinh Seed có hơn 70 điểm liên kết sản xuất với tổng diện tích 8.000 ha/năm. Mỗi năm, tập đoàn tiêu thụ cho nông dân gần 30.000 tấn sản phẩm, mang lại thu nhập cho các đơn vị liên kết 50-60 tỷ đồng, trong đó, nhiều hộ nông dân sản xuất giống lúa có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.

ThaiBinh Seed là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam thành lập Viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc doanh nghiệp, đi đầu thực hiện thành công mô hình “Liên kết 4 nhà.”

Bên cạnh thị trường trong nước, Tập đoàn từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định uy tín tại khu vực và thế giới với các đối tác từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai.

Trong 10 năm gần đây, Công ty đã đóng góp gần 3 tỷ đồng cho các quỹ xã hội để xây dựng 17 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương và nhiều hoạt động nhân đạo khác; kinh phí an sinh xã hội hàng năm bình quân từ 4-6 tỷ đồng.

Chia sẻ về phương hướng sản xuất kinh doanh, tầm nhìn chiến lược trong thời gian tới, ông Trần Mạnh Báo cho hay, ThaiBinh Seed xác định chiến lược phát triển bền vững, lấy nông nghiệp công nghệ cao làm định hướng xuyên suốt; đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu tốt, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục xây dựng, bảo vệ và lan tỏa thương hiệu “Lúa giống Việt Nam,” góp phần khẳng định thương hiệu gạo Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Với những kết quả đạt được, ThaiBinh Seed vinh dự được nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành như: Huân chương độc lập hạng 3; 12 Huân chương lao động các loại; Huân chương chiến công hạng Ba; 5 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 3 lần được tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam;” 4 lần được tặng giải thưởng Chất lượng Việt Nam; Giải thưởng Thương hiệu quốc gia và nhiều Bằng khen của bộ, ngành, tỉnh./.

