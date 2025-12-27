Mốc son tự hào trên hành trình 15 năm “Vì tầm vóc Việt”

Trước hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH - đã đón nhận danh hiệu phong tặng từ Chủ tịch nước Lương Cường.

Ngày 26-27/12, diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.”

Tại Đại hội, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của TH trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng thể lực, trí lực cho thế hệ tương lai đất nước.

Sự kiện đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH true MILK ra đời, đánh dấu một mốc son đáng tự hào trên hành trình phụng sự, bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam hùng cường”, “Vì tầm vóc Việt” của TH.

Các hoạt động sản xuất tại Tập đoàn TH. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với danh hiệu Anh hùng Lao động do Đảng và Nhà nước vinh danh, TH tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của một dân tộc anh hùng, cùng lan tỏa tinh thần ấy, chung sức, đồng lòng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hùng cường, văn minh và thịnh vượng.

Nhân dịp này, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI 2025, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus có cuộc phỏng vấn với Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH.

"Làm điều gì tốt cho con người là hạnh phúc..."

- Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI 2025 là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Theo Bà, tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào trong văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ người lao động của TH true MILK hiện nay?

Anh hùng Lao động Thái Hương: Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả thể lực và trí lực, trong đó yếu tố tiên quyết cho sự phát triển này không những là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa, gạo, thực phẩm và các sản phẩm sữa mà cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia.

Với tầm nhìn và sứ mệnh như trên, khi xây dựng chiến lược và thương hiệu cho TH, chúng tôi đặt cho 5 giá trị cốt lõi mà luôn phải kiên trì theo đuổi: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “tư duy vượt trội & thân thiện với môi trường” và “hài hòa lợi ích”.

Một trong những thành tựu quan trọng và ý nghĩa nhất của TH là tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, làm thay đổi bản chất ngành sữa và đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch. TH đã đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân vào một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình. TH đã thành công, điều đó xuất phát từ triết lý: Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững - đó chính là hạnh phúc đích thực. Đó là một trong những giá trị cốt lõi mà TH luôn kiên định theo đuổi.

Tháng năm là sinh nhật của Hồ Chủ tịch, chúng tôi đã lấy ngày 15/5 để phát động phong trào thi đua học tập và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 phần thưởng Tận tâm, Sáng tạo và Cống hiến. Từ đó, trải dài trong hơn một thập kỷ với nhiều biến cố khôn lường trên toàn thế giới và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng trong những thời khắc đó như 2011 khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 2019 đại dịch COVID, 2022 chiến tranh làm đứt gãy hệ thống logistics… nhưng với sức mạnh và tấm gương của Hồ Chủ tịch, với phong trào phát động hàng năm theo tấm gương của Người, Tập đoàn luôn sản xuất và kinh doanh tăng trưởng 2 con số, và cao hơn hết là phục vụ những sản phẩm an sinh xã hội chất lượng quốc tế.

Tập đoàn TH đạt những giải thưởng như “Trang trại công nghệ cao lớn nhất châu Á”, “trang trại công nghệ cao quy trình khép kín lớn nhất thế giới”, giải thưởng Steve Award - được ví như giải Oscar trong kinh doanh, người đứng đầu Tập đoàn được giải thưởng Doanh nhân quyền lực châu Á tại Diễn đàn tri thức thế giới, Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc toàn cầu 2025, huân chương hữu nghị của Liên bang Nga do tổng thống Putin trao tặng vì những đóng góp to lớn trong việc củng cố quan hệ Việt Nga trong an ninh lương thực…

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cán bộ và nhân viên TH đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến, góp phần giảm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Nhiều thành viên của Tập đoàn đã đạt các giải thưởng ý nghĩa, như: hàng trăm Bằng khen của Tập đoàn, Bằng khen của Tỉnh, giải thưởng của Bộ Khoa học-Công nghệ; Bằng khen "Lao động sáng tạo", bằng khen “75 nghìn sáng kiến - Vượt khó, phát triển"; được vinh danh tại các lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi”…

Với cá nhân tôi và cả Tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng - đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi: tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Để dữ liệu trở thành tư liệu sản xuất quý giá

- Trong định hướng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, việc ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số được xem là trụ cột phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Bà nhìn nhận như thế nào về chủ trương này, và TH true MILK mong muốn, ra sao để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong chặng đường sắp tới?

Anh hùng Lao động Thái Hương: Với các doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp quốc gia, điểm khởi đầu không nằm ở công nghệ hay máy móc, mà trước hết là ở tư duy. Doanh nghiệp phải coi dữ liệu là tài nguyên, là tư liệu sản xuất, là nền tảng để tạo ra chất lượng, năng suất và giá thành cạnh tranh. Phải sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng minh bạch dữ liệu, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị chung với Nhà nước. Khi doanh nghiệp có tư duy khoa học, tư duy dữ liệu và tư duy quản trị hiện đại, khi đặt lợi ích của doanh nghiệp trong lợi ích chung của quốc gia và của cộng đồng thì chúng ta mới có thể cùng nhau kiến tạo một nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu.

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là đất nước phải xây dựng được một hệ thống dữ liệu quốc gia cho từng ngành, từng lĩnh vực. Cây trồng, vật nuôi, sức khỏe, thực phẩm, đất đai… tất cả phải có bộ dữ liệu thống nhất do Nhà nước công bố và quản lý. Dữ liệu ấy phải được thu thập, cập nhật, chuẩn hóa, khai thác và sử dụng theo một hệ quy chuẩn và quy trình minh bạch, rõ ràng. Đây là điều kiện tiên quyết để dữ liệu thực sự trở thành tư liệu sản xuất sống còn của quốc gia. Và khi đã là tư liệu sản xuất, dữ liệu cũng phải được bảo vệ bằng một hệ thống pháp luật tương xứng.

Dữ liệu là tài nguyên mở, cần được chia sẻ và lan tỏa, nhưng đồng thời cũng là tài sản của doanh nghiệp, phải được tôn trọng và bảo vệ. Hệ sinh thái dữ liệu phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc tế cho nông-lâm-thủy-hải sản Việt Nam, đồng thời thúc đẩy một nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bảo vệ môi trường và mang lại thịnh vượng dài hạn cho quốc gia.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Bằng sự kết hợp giữa Khoa học công nghệ, khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất Việt Nam, TH đã nỗ lực không ngừng nghỉ tạo ra nguồn dinh dưỡng tốt nhất hoàn toàn từ thiên nhiên, đóng góp một phần nhỏ bé nâng cao tầm vóc người Việt, cũng là nâng cao tầm vóc của dân tộc.

Cùng đất nước biến khát vọng thành hiện thực

- Bà có thể chia sẻ thông điệp hoặc kỳ vọng của mình gửi tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, cũng như tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển mới?

Anh hùng Lao động Thái Hương: "Bộ tứ Nghị quyết trụ cột" do Bộ Chính trị ban hành gồm Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 đã tạo dựng nền móng chiến lược để đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới. Tiếp nối đó là Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 và nhiều Nghị quyết chiến lược khác, hợp lực với "bộ tứ trụ cột" để hình thành một khung thể chế - chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ. Đó là tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu và là ý chí của cả hệ thống chính trị đã hòa chung với khát vọng của toàn dân tộc.

Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ và hoài bão. Nhưng chúng ta phải hun đúc, phải nuôi dưỡng để ước mơ, hoài bão đó thành khát vọng.

Nguồn lực trong xã hội nói chung và tầng lớp doanh nhân nói riêng của đất nước ta là rất lớn, có tâm, có tầm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ và hoài bão. Nhưng chúng ta phải hun đúc, phải nuôi dưỡng để ước mơ, hoài bão đó thành khát vọng.

Thế giới hiện đại đã có những thành tựu vô cùng to lớn về khoa học công nghệ, khoa học quản trị, trí tuệ nhân tạo (AI)… "Bộ tứ Nghị quyết trụ cột" và các Nghị quyết hợp lực chiến lược đã nếu ở trên là những quyết sách, những cơ chế, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, cho từng ngành nghề, để dẫn dắt, để khích lệ, để tạo ra những cánh chim đầu đàn trong từng lĩnh vực, để biến khát vọng thành hiện thực, để tạo ra sức mạnh to lớn cho dân tộc, để dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.

Xin trân trọng cảm ơn Anh hùng Lao động Thái Hương!./.

Không chỉ khẳng định vị trí tiên phong của mình trên mảnh đất hình chữ S, TH còn thành công trong việc hiện thức hóa khát vọng vươn ra thế giới, điển hình là việc TH đã trở thành nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp với các dự án nông nghiệp quy mô lớn, bao gồm trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ cao tại nhiều vùng như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và Viễn Đông. Hiện tại, các trang trại quy mô lớn của TH tại Nga đã đạt tổng đàn bò sữa gần 10.000 con, sử dụng giống bò cao sản nhập từ Mỹ, năng suất sữa trung bình đạt khoảng 40-41 lít/con/ngày, cao gấp khoảng 2,5 lần so với mức trung bình ở Nga, chất lượng sữa được đánh giá ở mức cao nhất với các chỉ số dinh dưỡng (độ đạm, độ béo) vượt trội. Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga – tới Anh hùng Lao động Thái Hương, ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà trong củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Việt Nam-Nga, đặc biệt về an ninh lương thực và phát triển bền vững, phản ánh sự tin tưởng và đánh giá cao của Nga đối với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Hiện Dự án sữa TH trong nước với “thủ phủ” là Nghệ An sở hữu đàn bò quy mô gần 70.000 con, Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín đạt kỷ lục lớn nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục xác nhận năm 2020). (Ảnh: PV/Vietnam+)