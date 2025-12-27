Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

Ngày 27/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác dân số của Thành phố trong năm 2025 vẫn đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác dân số Thành phố Hồ Chí Minh, gắn liền với Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự kiện Quốc hội lần đầu tiên thông qua Luật Dân số, đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ với định hướng Dân số và phát triển.

Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, công tác dân số của Thành phố đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra: đảm bảo ổn định quy mô; mức sinh bắt đầu ghi nhận xu hướng tăng; duy trì sự cân bằng về tỷ số giới tính khi sinh; thực hiện tốt các hoạt động can thiệp, nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời; hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường; thực hiện tốt việc lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số năm 2025: Tổng tỷ suất sinh đạt 1,51 con/phụ nữ, tăng so với năm 2024 là 1,45 con/ phụ nữ; Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sành lọc trước sinh đạt 82,18%, vượt chỉ tiêu giao 82%; Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 85,15%, vượt chỉ tiêu giao 85%; Tỷ số giới tính khi sinh đạt 106,5 trẻ nam/100 trẻ nữ, không xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 1.416 cặp thanh niên nam, nữ sắp kết hôn.

Tuổi thọ trung bình của người dân Thành phố năm 2025 dự đạt 76,7 tuổi; Số người cao tuổi được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ là 270.731 trường hợp.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song việc triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn; trong đó mức sinh dự kiến vẫn thấp hơn so với trung bình cả nước, báo động về mức sinh thấp diễn ra liên tục trong nhiều năm. Bên cạnh đó, công tác khám sức khỏe người cao tuổi năm 2025 còn chưa đạt chỉ tiêu, nguồn lực đầu tư cho công tác dân số chưa đáp ứng nhu cầu.

Tiến sỹ Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Tiến sỹ Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho rằng với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong công tác dân số.

Tuy nhiên, hiện nay Thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác khuyến sinh để nâng mức sinh, nhằm đảm bảo quy mô dân số và nguồn nhân lực trong thời gian tới. Đồng thời, Thành phố cũng cần duy trì các chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe cho người cao tuổi với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số.

Phó Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh dân số luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Việc nỗ lực giải quyết các nhóm vấn đề cấp thiết của công tác dân số trong thời gian tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng để góp phần ổn định quy mô, cơ cấu dân số, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho sự phát triển của Thành phố trong tương lai.

Nhân dịp này, Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh đã trao kết quả khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 121 cặp nam nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao giải Hội thi ảnh “Gia đình 2 con, vẹn tròn hạnh phúc” và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về dân số và phát triển” năm 2025./.

