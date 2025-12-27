Lào Cai: Lật xe chở người đi từ thiện, 7 người tử vong

Sáng 27/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Thông tin ban đầu có 7 người tử vong tại hiện trường.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 7 giờ 40 phút sáng 27/12, tại Km35, tuyến Quốc lộ 174 (nối Quốc lộ 32), thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Xe 29 chỗ chở người đi từ thiện, khi di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh, xã Phình Hồ đã bị lật ngửa, bẹp rúm.

Khoảng 10h 30 phút cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trên xe có 19 người, lực lượng cứu hộ đã đưa được gần 10 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang kẹt trong xe, lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc đã được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Ông Tuấn cho biết thêm, đoạn dốc này kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và bị lật ngửa đoạn chân dốc. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ.

Gần trưa 27/12, lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự, cán bộ xã và nhân dân vẫn đang tập trung cứu nạn; đồng thời, huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài./.

