Xe tải lật ngang trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương gây ùn tắc nhiều km

Khoảng 6 giờ ngày 4/10, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong, giao thông trên tuyến ùn tắc nhiều km.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian trên, nhiều phương tiện lưu thông theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây Nam Bộ, khi đến đoạn Km22+750 (thuộc địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) xe ôtô cứu thương mang biển kiểm soát 71A 23752 và xe tải biển kiểm soát 51D 96398 đã xảy ra va chạm giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương hướng về miền Tây. (Ảnh: TTXVN phát)

Vụ va chạm mạnh khiến đầu xe ôtô cứu thương bị biến dạng, xe tải lật ngang đường, làm một người ở xe cứu thương tử vong (chưa rõ danh tính).

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến cho giao thông trên tuyến bị ùn tắc nhiều km. Các phương tiện phải di chuyển xuống Quốc lộ 1 khiến lưu lượng trên tuyến cũng tăng cao.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

