Quảng Ngãi: 'Huyết mạch' quốc lộ 24 lại tắc kéo dài do tai nạn giao thông

Vào khoảng 15 giờ, ngày 2/10, trên Quốc lộ 24 đoạn qua xã Kon Plông tới xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ lật xe khiến giao thông bị ách tắc.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 76C-161.74 chở bò, lưu thông từ xã Kon Plông lên Măng Đen, khi đến đoạn cua gấp đã bị lật vào lề đường bên trái. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc kéo dài.

Khoảng 17 giờ, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đến 19 giờ công tác này vẫn chưa hoàn tất do vị trí xảy ra tai nạn có nhiều đường dây điện, gây khó khăn cho việc xử lý.

Đây không phải lần đầu Quốc lộ 24 (từ Kon Tum đi Quảng Ngãi) bị kẹt xe vì tai nạn giao thông. Người dân cho hay, gần như tuần nào trên tuyến đường này cũng xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Quốc lộ 24 dài 165km, trong đó gần 58km từ xã Ba Tơ lên xã Kon Plông là đường cấp IV, V miền núi nhỏ, hẹp. Trên tuyến, có rất nhiều khúc cua, cua gấp; có taluy âm là vực sâu rất nguy hiểm.

Sau khi sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường tăng nhiều. Quốc lộ 24 là “huyết mạch” nối tỉnh Quảng Ngãi (mới) với khu vực Tây Nguyên và các tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Tuy nhiên, việc còn gần 58 km chưa được đầu tư đồng bộ khiến giao thông đi lại trên toàn tuyến gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 24 (đoạn Km 32- Km 89+515) là hết sức cần thiết và cấp bách với tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dự tính, tổng số tiền dự kiến để nâng cấp, mở rộng gần 58km tuyến đường chưa được đầu tư là 2.350 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp tuyến đường theo thẩm quyền; trường hợp khó khăn, phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

