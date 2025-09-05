Đắk Lắk: Quốc lộ 26 thường xuyên ùn tắc trong mùa thu hoạch sầu riêng

Quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông cục bộ trong mùa thu hoạch sầu riêng đoạn đi qua các xã Ea Knếch, Krông Pắc, Ea Phê… Điều này không chỉ tăng nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây khó khăn trong hoạt động thu mua, xuất khẩu sầu riêng tại địa bàn trọng điểm trồng loại “trái cây vua” này.

Quốc lộ 26 có tổng chiều dài hơn 150km, là tuyến giao thông huyết mạch lưu thông của tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Khánh Hòa, tiếp cận Quốc lộ 1A và hệ thống các cảng biển. Do đó, có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa, nhất là phục vụ các thị trường xuất khẩu.

Theo ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, vụ thu hoạch sầu riêng Krông Pắc diễn ra từ giữa tháng Tám đến hết tháng Mười hằng năm.

Từ đầu tháng Bảy, thương lái đã tập kết nhiều xe vận tải về địa phương, hệ thống kho, vựa dọc hai bên Quốc lộ 26 cũng chuẩn bị thu mua, vận chuyển và tiêu thụ sầu riêng.

Vào chính vụ thu hoạch, lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 26 qua địa bàn các xã trồng sầu riêng tăng đột biến trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải và đi lại dẫn đến ùn ứ giao thông cục bộ, kéo dài.

Là lái xe container nhiều năm tham gia vận chuyển hàng sầu riêng xuất khẩu, anh Nguyễn Đức Tuấn (Hải Phòng) cho biết trong mùa thu hoạch sầu riêng, khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 26, anh thường xuyên gặp tình trạng ùn tắc cục bộ khi lưu lượng người và phương tiện lưu thông quá nhiều.

Trung tá Trần Ngọc Tú, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 26 và phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế của nhân dân, Phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phối hợp với lực lượng giao thông các xã trên tuyến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời, tuyên truyền các chủ phương tiện, nhất là xe container dừng, đỗ ở vị trí thuận lợi, tránh các điểm dễ gây ùn tắc, nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Trung tá Lương Xuân Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, vào cao điểm mùa thu hoạch sầu riêng, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến rất cao, trong ngày có hơn 10.000 lượt phương tiện đi qua. Sự gia tăng đột biến phương tiện lưu thông dẫn đến một số thời điểm tuyến bị ùn tắc cục bộ.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến phối hợp với công an địa phương dọc Quốc lộ 26 triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát 24/24, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thường xuyên tuần tra lưu động nhằm giải tỏa các điểm ùn tắc cục bộ; nhắc nhở các phương tiện xe container, xe tải hạn chế dừng, đỗ hai bên đường.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, chủ phương tiện… chấp hành các quy định của pháp luật trong vận chuyển mặt hàng sầu riêng đến các kho bãi, hạn chế tình trạng vi phạm gây ùn tắc giao thông.

Một xe container ra vào kho sầu riêng gây ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 26. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pắc Lại Đức Đại cho biết tình trạng ùn tắc Quốc lộ 26 trong thời gian thu hoạch vụ sầu riêng hàng năm trở thành vấn đề nan giải của địa phương.

Về phía chính quyền địa phương, trước khi vào vụ sầu riêng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai những giải pháp tạm thời để giảm ùn tắc giao thông cục bộ, trong đó, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Công an xã khảo sát, tổ chức 4 địa điểm tập kết xe container; hạn chế tối đa việc tập kết xe container ở các kho, vựa sầu riêng dọc Quốc lộ 26; làm biển chỉ dẫn, hướng dẫn các loại xe hạn chế đi vào khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm; thường xuyên tuần tra dọc tuyến, nhắc nhở chủ phương tiện không đậu, đỗ xe ở lòng, lề đường.

Ủy ban Nhân dân xã Krông Pắc cũng kiến nghị các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm, sớm đầu tư đường song song với Quốc lộ 26 nhằm giảm áp lực giao thông và phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch địa phương cần quan tâm đầu tư các tuyến giao thông nhằm giảm sự phụ thuộc vào Quốc lộ 26.

Theo thống kê, năm 2024, diện tích sầu riêng huyện Krông Pắc cũ (nay là các xã Ea Knếch, Krông Pắc, Ea Phê…) là 8.113ha, tăng 956ha so với năm 2023; sản lượng đạt 92.016 tấn, tăng 11.816 tấn so với năm 2023.

Những năm gần đây, diện tích sầu riêng trên địa bàn các xã tiếp tục tăng cao. Do đó, nhu cầu vận chuyển, xuất khẩu sầu riêng năm sau cao hơn năm trước, Quốc lộ 26 sẽ tiếp tục quá tải nếu không có giải pháp mang tính đột phá và triệt để./.

