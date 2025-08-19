Lâm Đồng: Hàng trăm “ổ trâu”, “ổ gà” trên tuyến đường chính vào xã Quảng Trực

Tuyến đường chính kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều tháng nay nhưng không được sửa chữa, khắc phục.

Hiện, việc đi lại ngày càng khó khăn do đang vào cao điểm mùa mưa và các em học sinh cũng đang chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tỉnh lộ 1 có điểm đầu tại xã Kiến Đức, đi qua các xã Quảng Tân, Tuy Đức trước khi kết nối vào Quốc lộ 14C và đi vào cửa khẩu Bu Brăng (xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối 2 huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông cũ) và là tuyến tỉnh lộ có chất lượng mặt đường thuộc loại xấu nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Theo một số người dân sinh sống dọc theo Tỉnh lộ 1, tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nhiều đoạn trên mặt đường khoảng 2-3 năm nay. Việc sửa chữa, dặm vá thỉnh thoảng được ngành chức năng thực hiện nhưng chỉ được một thời gian ngắn là mặt đường, lề đường hư hỏng, xuống cấp trở lại.

Đáng chú ý hơn, từ đầu mùa mưa năm 2025 đến nay, mặt đường Tỉnh lộ 1 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại rất khó khăn.

Anh Điểu Hưng, một người dân trú tại xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đoạn đường khoảng 5 km từ trung tâm xã Quảng Tân ra đến đường Hồ Chí Minh (tại ngã ba Kiến Đức, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) có hàng trăm “ổ trâu,” “ổ gà.”

Các loại phương tiện, từ xe gắn máy, ôtô con cho đến ôtô tải đều di chuyển với tốc độ “rùa bò.”

Rất nhiều vụ té xe đã xảy ra do người điều khiển phương tiện lái xe né các “ổ trâu,” “ổ gà,” trong khi đường trơn trượt, lầy lội, mặt đường đầy các vũng, “ao” nước, lề đường bị sạt, trượt nhiều vị trí, rất nguy hiểm.

Anh Lê Thế Hiền, một tài xế xe tải, cho biết việc di chuyển trên đoạn đường khoảng 15 km của Tỉnh lộ 1 rất chậm. Xe không có hàng thì ít nhất phải mất 45 phút, còn xe chở đầy hàng thì phải mất khoảng 1 giờ 30 phút mới đi hết đoạn đường này, trong khi nếu mặt đường tốt, việc di chuyển chỉ mất khoảng 30 phút.

Anh Hiền cho rằng đường bị hư hỏng quá nghiêm trọng, lớp nhựa phủ mặt đường gần như bong tróc hết, hàng nghìn vũng nước trải dài nhiều km khiến tài xế thường xuyên di chuyển ở tốc độ chỉ khoảng 15 -30 km/giờ.

“Xe tải, xe gầm cao còn di chuyển được chứ xe ôtô con thì hầu như không thể đi do bị chạm gầm. Nhiều trường hợp tài xế né tránh các vũng nước, các ổ voi, ổ gà trên đường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông cho bản thân phương tiện cũng như các phương tiện khác trên đường,” anh Hiền chia sẻ thêm.

Liên quan tới việc cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, tháng 1/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2028. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Đắk Nông (cũ).

Theo ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Đắk Nông (cũ), đơn vị được giao làm chủ đầu tư, Ban đang hoàn thiện các thủ tục và cố gắng khởi công công trình trong tháng 9/2025.

Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tân, Tỉnh lộ 1 đã xuống cấp nhiều năm nay và việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cũ và ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng sớm có các giải pháp khắc phục, cải tạo, nâng cấp để đảm bảo giao thông nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện.

“Cần sớm khắc phục các đoạn hư hỏng nặng, các vị trí ngập nước để việc lưu thông thuận tiện, hạn chế tai nạn giao thông, nhất là trong bối cảnh năm học mới đang đến gần, rất đông học sinh phải di chuyển hàng ngày để ra các trường ở xã Kiến Đức học tập. Do Tỉnh lộ 1 hư hỏng nặng nên phương tiện giao thông công cộng không có, phần đông người dân phải đưa đón con bằng xe gắn máy để ra các trường ở Kiến Đức,” lãnh đạo xã Quảng Tân trao đổi thêm.

Việc sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng, đảm bảo an toàn giao thông cần sớm thực hiện, chứ không thể đợi khởi công dự án cải tạo, nâng cấp (tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng) mới thực hiện nội dung này, vì việc thực hiện các trình tự, thủ tục sẽ rất mất thời gian; trong đó, có nhiều vị trí chồng lấn quy hoạch khoáng sản, quy hoạch đô thị…/.

