Cận cảnh ổ gà, "hố tử thần" kinh hoàng trên Quốc lộ 40B đoạn qua Quảng Ngãi

Hàng loạt các vị trí bị sạt lở, hư hỏng không chỉ gây cản trở việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Quốc lộ 40B có tổng chiều dài hơn 200km, có điểm đầu tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, điểm cuối tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng tại Quảng Ngãi, tuyến đường này có chiều dài khoảng 58km, đi qua địa bàn hai xã Măng Ri và Tu Mơ Rông.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, hàng loạt các vị trí bị sạt lở, hư hỏng khiến giao thông bị ảnh hưởng, không chỉ gây cản trở việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa nhiều, đường bị sụt lún. Ngoài sụt lún, vị trí này còn xuất hiện “hố tử thần” có đường kính 1m, sâu trên 1,2 m./.