Quảng Ngãi đề xuất hỗ trợ 2.350 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 24

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây Dựng về việc hỗ trợ 2.350 tỷ đồng ngân sách Trung ương cho địa phương để đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, tuyến đường huyết mạch nối khu vực phía Đông và Tây của tỉnh Quảng Ngãi (573/UBND-KTTH).

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Quốc lộ 24 là tuyến giao thông duy nhất nối từ tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ) và tuyến đường nối Quảng Ngãi (mới) với khu vực Tây Nguyên và các tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa và đi lại ngày càng tăng, nếu chờ bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 hoặc chờ dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum thì quá chậm, không giải quyết được nhu cầu cấp thiết, đặc biệt là nhu cầu đi lại của nhân dân, gây lãng phí cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực, biên giới phía Tây của tỉnh...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 24 (đoạn Km 32-Km 89+515) là hết sức cần thiết, cấp bách.”

Do nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây Dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất hỗ trợ 2.350 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương ngoài phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trước mắt, để kịp thời đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.150 tỷ đồng trong năm 2025. Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm sẽ thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2027 (nếu được Trung ương thống nhất).

Quốc lộ 24 được xem là “huyết mạch” nối khu vực phía Đông và Tây tỉnh Quảng Ngãi mới sau sáp nhập. Toàn tuyến đường có chiều dài 165km, có gần 58km (trong đó có 32,5km là đèo Violăk) chưa được đầu tư từ xã Ba Tơ lên xã Kon Plông là đường cấp 4-5 miền núi nhỏ, hẹp, quanh co, nhiều khúc cua, cua gấp, taluy âm là vực sâu rất nguy hiểm./.

