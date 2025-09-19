Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong

Ngày 19/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong. Cả 3 vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường ĐT.830 trong cùng một ngày.

Vào khoảng 20 giờ ngày 18/9, ông Huỳnh Ngọc Thành (58 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy biển kiểm soát 62M4-0698 lưu thông trên tuyến đường ĐT.830 hướng từ xã Đức Hòa đi xã Bến Lức (Tây Ninh).

Khi đến địa phận ấp 4, xã Đức Hòa, xe máy ông Thành điều khiển va chạm phần sau xe container biển kiểm soát 63C-121.72 do tài xế B.H.T (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Vụ tai nạn làm nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 18/9, cũng trên tuyến đường ĐT.830 xảy ra vụ tai nạn khác khiến một nữ giáo viên tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thị Hồng Yến (54 tuổi, ngụ phường Tân An, Tây Ninh), hiện là giáo viên công tác tại một trường Trung học phổ thông trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Thời điểm trên, ôtô tải biển kiểm soát 50H-291.72 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 62K1-6904 do cô Trần Thị Hồng Yến điều khiển. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị hất văng ra khỏi xe, đa chấn thương và tử vong tại chỗ.

Cũng trong ngày 18/9, anh Trần Văn Đạt (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) điều khiển ba gác chở gạch lưu thông trên đường ĐT. 830 theo hướng cầu Kênh Chà ra Quốc lộ N2 thuộc địa phận ấp 1B, xã Đức Hòa, Tây Ninh.

Khi đang lưu thông trên đường, xe ba gác bất ngờ bị gãy trục, lao vào lề đường và sụp xuống khiến anh Trần Văn Đạt ngã xuống đường và bị gạch đè lên người, tử vong tại hiện trường.

Như vậy, trên tuyến ĐT.830 thuộc địa phận xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh xảy ra 3 vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận thông tin các vụ tai nạn, lực lượng thuộc Công an xã Đức Hòa có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà tổ chức mai táng./.

