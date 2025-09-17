Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Tập trung cứu chữa các nạn nhân

Ngày 17/9, Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở chợ Tân Long khiến 12 người thương vong.

Ngành Y tế đang tập trung nhân lực chữa trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nói trên.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ. (sinh năm 2001), xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị; Hồ Thị B. (quốc tịch Lào); Hồ Văn T. (sinh năm 2000), quốc tịch Lào.

Hiện có 3 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là: Hồ Văn Sơn (sinh năm 2009), ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị; Hồ Văn Phon (sinh năm 1988), trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Khăm Pôn (sinh năm 2000) quốc tịch Lào.

Bác sỹ chuyên khoa II Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra ở xã Lao Bảo, đơn vị đã chỉ đạo Khoa Hồi sức cấp cứu và các khoa liên quan chuẩn bị máy móc, nhân lực kịp thời tiếp đón, chữa trị cho các nạn nhân.

Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, trong đó có 1 trường hợp nặng cần theo dõi thêm, 2 người còn lại chuẩn bị phẫu thuật các tổn thương ở ngực và chân.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, 6 nạn nhân đang điều trị gồm: Hồ Văn Lưới (sinh năm 1994), trú tại xã Lìa; Lê Văn Phước (sinh năm 1974), trú tại xã Lao Bảo; Hồ Văn Lát (sinh năm 1979), trú tại xã Lìa; Hồ Văn Tùng (sinh năm 1974), trú tại xã Lìa; Hồ Văn Phan (sinh năm 2003), trú tại xã Tân Lập; Hồ Văn Tuấn (sinh năm 2004), quốc tịch Lào.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết, bị thương.

Đơn vị huy động các lực lượng tập trung giải quyết vụ việc. Các lực lượng đang đẩy nhanh điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với người tử vong để sớm bàn giao cho người nhà, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Các lực lượng đảm bảo an ninh tại hiện trường cũng như triển khai biện pháp quyết liệt giải quyết điểm đen trên Quốc lộ 9.

Lãnh đạo xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân bị thương do vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 7 giờ 47 phút ngày 17/9, tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ôtô biển kiểm soát 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (sinh năm 1973), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở theo một người khác lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh-Lao Bảo.

Khi đến ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên Tỉnh lộ và chợ tập trung rất đông người dân cùng nhiều phương tiện chở chuối. Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe ôtô lao với tốc độ nhanh, cuốn theo nhiều người và xe môtô.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

