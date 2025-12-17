Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Trường học bị phạt 196,5 triệu đồng

Ngày 17/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Quyết định số 3023/QĐ-XPHC ngày 10/12 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị này.

Theo quyết định xử phạt, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Với các hành vi trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong 5 tháng. Nhà trường phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các học sinh bị ảnh hưởng.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào ngày 26/9, có 41 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn do nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố trong một mẫu thực phẩm và một mẫu bệnh phẩm.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác 2 lần với Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh./.

