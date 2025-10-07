Quảng Trị: Thông báo kết quả xét nghiệm vụ 40 học sinh ngộ độc thực phẩm

Sáng 7/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Quảng Trị cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang liên quan tới vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong 1 mẫu thực phẩm và 1 mẫu bệnh phẩm; 3 mẫu thực phẩm và 11 mẫu bệnh phẩm còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh.

Vi khuẩn Bacillus cereus phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm. Vi khuẩn này có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu, đồng thời gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sẽ thông báo kết quả cho Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, Trung tâm Y tế khu vực Lệ Thủy phục vụ quá trình kết luận vụ ngộ độc thực phẩm cũng như có cơ sở xử lý theo thẩm quyền.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 26/9, có 40 học sinh nghi bị ngộ độc thức ăn sau bữa sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị.

Vụ việc gây nhiều luồng thông tin trái chiều, bức xúc trên mạng xã hội. Ngày 2/10, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.../.

Quảng Trị: Tạm đình chỉ Phó Hiệu trưởng sau vụ học sinh nghi ngộ độc Lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã cam kết rà soát lại quy trình bán trú, bếp ăn; đồng thời sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan khi có kết luận chính thức