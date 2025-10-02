Quảng Trị: Tạm đình chỉ Phó Hiệu trưởng sau vụ học sinh nghi ngộ độc

Ngày 2/10, Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Thời gian đình chỉ từ ngày 2/10. Lý do tạm đình chỉ công tác bà Đ.T.H.H là vì có những hành vi gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt với phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân đã được chuyển đến Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy để thông báo trước toàn thể phụ huynh.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 26/9, có 40 học sinh nghi bị ngộ độc thức ăn sau bữa sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ 40 học sinh phải nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp với chính quyền và phụ huynh huy động xe chở các em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám, điều trị.

Theo thông tin ban đầu, bữa ăn sáng của em có món bánh tày (một loại bánh được làm bằng gạo nếp và gói bằng lá chuối).

Liên quan đến vụ việc trên, sau khi các học sinh xuất viện, đã có 75 em nghỉ học không đến lớp. Vụ việc gây nhiều luồng thông tin trái chiều, bức xúc trên mạng xã hội.

Trong ngày 1/10, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Kim Ngân đã có buổi làm việc với phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy để làm rõ nguyên nhân việc 75 học sinh không đến lớp.

Tại đây, các phụ huynh bày tỏ sự bức xúc và nỗi lo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại trường.

Lắng nghe những đề xuất, kiến nghị và phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo ngành Giáo dục, xã và trường đã cam kết rà soát lại quy trình bán trú, bếp ăn; đồng thời sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan khi có kết luận chính thức. Đến sáng 2/10, toàn bộ học sinh trên đã đi học trở lại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.../.

Quảng Trị: 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng tại trường học Sau vụ ngộ độc ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), có 14 em hiện đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, 14 em ở Khoa Nhi và 12 em ở Khoa Truyền nhiễm.