Quảng Trị: 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng tại trường học

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đến 15 giờ 30 ngày 26/9, đơn vị đã tiếp nhận 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân).

Hiện đơn vị đang huy động lực lượng và phương tiện thăm khám, điều trị cho học sinh. Cụ thể, có 14 em hiện đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, 14 em ở Khoa Nhi và 12 em ở Khoa Truyền nhiễm.

Các em đã được xử lý cấp cứu và điều trị kịp thời nên sức khỏe cơ bản ổn, chưa có ca nào diễn biến nặng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã liên hệ với chính quyền địa phương, công an, y tế và nhà trường phối hợp triển khai nắm bắt tình hình, đưa học sinh có triệu chứng ngộ độc nhập viện.

Trong sáng 26/9, các ngành chức năng lấy mẫu niêm phong để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sở đã có văn bản đề nghị xã Kim Ngân báo cáo nhanh phương án xử lý cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên các học sinh đang điều trị tại bệnh viện; chỉ đạo trường học tại các xã trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, siết chặt, kiểm tra kỹ các quy trình an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú...

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài... Nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở các em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị.

Thông tin ban đầu cho biết bữa ăn sáng của em có món bánh tày (một loại bánh được làm bằng nếp và gói bằng lá chuối). Nguyên nhân ban đầu nghi ngộ độc thức ăn.

Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.../.

