Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới Quảng Trị về đồng bằng

Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ biên giới về đồng bằng, bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 7kg ma túy đá.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 23/3, các lực lượng chức năng thuộc các đơn vị trên đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng cùng trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị gồm Hồ Ngọc Hoàng (sinh năm 2003) và Dương Hồng Ngọc (sinh năm 2003).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng khoảng 7kg (nghi là ma túy đá). Tang vật được vận chuyển trên một xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 74A-204.21.

Theo đánh giá của Ban chuyên án, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán và đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn tuyệt đối, chuyên án đã kết thúc thắng lợi.

Hiện toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Trị. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, làm rõ đường dây này./.

