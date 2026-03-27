Hà Nội: Cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình bị phạt 3 năm tù

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tại phiên tòa xét xử cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội) cùng Kế toán trưởng nhà trường về hành vi thu tăng tiền dạy thêm của học sinh.

Theo đó, Tòa đã tuyên án phạt cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2013-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình được phép tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo thu mức 15.000 đồng/tiết học/học sinh cho các khối lớp 7, 8, 9, cao hơn mức trần cho phép đối với nhiều lớp có sĩ số lớn.

Để hợp thức hóa khoản thu vượt, bị cáo Bình đã chỉ đạo kế toán lập hai hệ thống sổ sách kế toán, chia tách số tiền thu được thành các “nhóm lớp” trên giấy tờ nhằm phù hợp với quy định. Trên thực tế, nhà trường không đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tách lớp như khai báo.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, tổng số tiền thu vượt quy định gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh là hơn 1,09 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình cho rằng việc thu tiền có sự thỏa thuận của phụ huynh học sinh và nhằm cải thiện thu nhập cho giáo viên. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.

Hội đồng xét xử xác định việc thu mức tiền học thêm 15.000 đồng/tiết học dẫn đến việc thu vượt quá (số tiền thu cao hơn quy định ) là 1.093.976.000 đồng (một tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn).

Số tiền vượt quá này kể từ khi học sinh học thêm nộp cho giáo viên chủ nhiệm là thuộc về Trường Trung học cơ sở Ba Đình vì bị cáo Bình với tư cách người tổ chức dạy thêm học thêm tại Trường Trung học cơ sở Ba Đình thông báo mức thu với giáo viên chủ nhiệm thu trực tiếp từ học sinh.

Việc chi trả cho các giáo viên dạy thêm, chi phí cho việc quản lý cũng như cơ sở vật chất số tiền vượt quá làm thiệt hại đến quyền lợi của Trường Trung học cơ sở Ba Đình.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như trên, Bình đã chỉ đạo Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về của một lớp học thêm thành 2 nhóm lớp để lập 2 hệ thống sổ sách kế toán quản lý.

Hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo Bình giữ vai trò chính khi chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách, trong khi bị cáo Nguyệt là người thực hiện theo chỉ đạo. Việc chi trả cho các giáo viên dạy thêm, cũng như chi phí cho việc quản lý cũng như cơ sở vật chất số tiền vượt quá làm thiệt hại đến quyền lợi của Trường Trung học cơ sở Ba Đình.

Trước đó, trong lời nói sau cùng, bị cáo Bình cho rằng mình không phạm tội và đề nghị được tuyên vô tội, trong khi bị cáo Nguyệt xin giảm nhẹ hình phạt do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ./.

