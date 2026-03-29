Truy tố Tài "đen" cùng đồng phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 29/3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thông tin, đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi) về các tội: Cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Hai bị can gây ra vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 10 ngày, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) ra kết luận điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án.

Trước đó, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự, là Phó Trưởng ban Thường trực.

Theo hồ sơ, Phạm Anh Tài bị truy nã từ năm 2018 trong vụ án dùng súng AK làm 2 người tử vong tại quán bar. Lê Văn Ân cũng là nghi phạm trong một vụ cố ý gây thương tích và đang lẩn trốn.

Cuối năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn, cất giấu tại nơi lẩn trốn ở Quảng Ngãi. Đến tháng 10/2025, Tài rủ Ân đến phòng trọ ở Gia Lai để bàn kế hoạch cướp ngân hàng.

Sau khi khảo sát, hai bị can chọn Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank làm mục tiêu. Tài chuẩn bị súng, phân công mỗi người một khẩu, đồng thời lên sẵn phương án tẩu thoát bằng cách thay đổi quần áo để tránh bị nhận diện, thay biển số, đổi màu sơn xe máy, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau nhằm xóa dấu vết.

Theo cáo trạng, quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 3 tháng. Hai bị can chuẩn bị súng đạn, ba lô, quần áo và 4 xe máy gắn biển số giả.

Chiều 19/1/2026, cả hai thay quần áo, mang theo 2 khẩu súng đã lên đạn giấu trong người. Ân đi xe máy Exciter gắn biển số giả chở Tài đến Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank. Tại đây, Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay, cầm súng chĩa về phía nhân viên và hô lớn yêu cầu đứng im. Cùng lúc, Ân cũng rút súng, đe dọa những người có mặt bên trong.

Khi các nhân viên bỏ chạy, Tài trèo qua vách ngăn quầy giao dịch, xông vào bên trong nhặt các cọc tiền rồi ném ra ngoài. Ân nhặt tiền bỏ vào ba lô, sau đó cả hai cùng tẩu thoát. Tổng số tiền bị cướp được xác định là hơn 1,8 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trước khi gây án, hai bị can đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Chúng chọn khu vực đồi thông cách ngân hàng khoảng 5km làm nơi cất giấu, tiêu hủy tang vật và đào hố chôn xe máy. Tài còn chuẩn bị sẵn một tấm ván đặt trên miệng hố để sau khi gây án có thể nhanh chóng quay về chôn giấu phương tiện.

Sau khi cướp ngân hàng, hai bị can chôn xe máy, đốt áo khoác, ba lô, giày dép và mũ bảo hiểm. Số tiền cướp được bỏ vào 2 chiếc gùi, rồi cả hai giả làm người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, lái xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang chiếc xe cùng chiếc xẻng đã dùng đào hố trước đó.

Nhằm tẩu tán tài sản, Tài và Ân mang số tiền cướp được vào Thành phố Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó đưa vàng về khu vực tỉnh Bình Dương cũ để bán. Tuy nhiên, do việc mua bán vàng bị lỗ, cả hai dừng kế hoạch này và quay về phòng trọ của Tài ở Quảng Ngãi.

Đến chiều 21/1/2026, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi bỏ trốn riêng. Khoảng 2 tuần sau, cả hai lần lượt bị bắt giữ./.

