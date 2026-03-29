Khởi tố 74 đối tượng liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện có tình trạng làm sai lệch chỉ số về môi trường tại các doanh nghiệp xả thải và lắp thiết bị quan trắc trên cả nước nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh.

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tổ chức bắt giữ các đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, một số nhà máy nhiệt điện, các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải. Những đơn vị này khi hoạt động buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát. Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi.

Các thiết bị quan trắc dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng nhưng vẫn bị điều chỉnh từ xa thông qua phần mềm. Các đối tượng đã can thiệp để giảm chỉ số đầu ra, từ đó đảm bảo dữ liệu khi được gửi về cơ quan quản lý sẽ luôn nằm trong mức cho phép.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định có gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc./.

Hành vi của các bị can xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước về môi trường, không chỉ tổn hại môi trường mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.