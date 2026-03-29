Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng chuyên dàn cảnh thuê xe ôm để chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, trú tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng chuyên dàn cảnh thuê xe ôm để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2025, Đức đến tỉnh Đắk Lắk và cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng mà Đức nhắm tới là những người hành nghề xe ôm. Thủ đoạn của Đức là thuê xe ôm chở đến các khu vực rẫy vắng, ít người qua lại rồi chiếm đoạt xe máy.

Từ ngày 14 đến ngày 19/7/2025, Đức đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt 4 chiếc xe máy. Trong đó có 2 vụ cướp giật; 1 vụ lừa đảo 3 người hành nghề xe ôm trú tại tỉnh Đắk Lắk; vụ còn lại Đức lừa mượn xe của người quen ở xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk.

Toàn bộ số xe chiếm đoạt được, Đức đã bán lấy tiền tiêu xài rồi lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành.

Sau nhiều tháng tích cực điều tra, ngày 27/3/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

