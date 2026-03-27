Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 3kg ma túy

Ngày 27/3, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại đường liên xã thuộc thôn Lồ Sử Thàng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, ngày 24/3, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, Công an xã Pha Long làm nhiệm vụ tại đường liên xã thuộc thôn Lồ Sử Thàng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, phát hiện 2 người (1 nam và 1 nữ) đi trên một xe máy do người đàn ông điều khiển, có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Khi phát hiện tổ công tác, người đàn ông điều khiển xe máy quay đầu xe bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời khống chế.

Danh tính 2 người trên được làm rõ gồm Ly Seo Tông, sinh năm 1991, trú tại thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai; Giàng Thị Dí, sinh năm 1996, trú tại thôn Phìn Giàng, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; cả 3 đều là dân tộc Mông.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện tại giá để hàng ở giữa thân của xe máy có một bọc màu đen được gói buộc gọn gàng, bên trong có một bọc nilon màu trắng và một ba lô màu đen đã cũ, bên trong ba lô đựng 2 túi nilon màu vàng.

Đối tượng Giàng Thị Dí làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ly Seo Tông và Giàng Thị Dí khai 3 bọc nilon đó là chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, Giàng Thị Dí có nhận chở thuê số ma túy trên cho 1 người đàn ông chưa rõ lai lịch từ khu vực xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai lên xã Pha Long với tiền công là 5 triệu đồng, sau đó Giàng Thị Dí có rủ thêm Ly Seo Tông đi cùng để lái xe máy chở Dín lên xã Pha Long giao ma túy.

Đến khoảng 14 giờ ngày 24/3, Dí và Tông đi đến thôn Lồ Sử Thàng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai thì bị Tổ công tác Biên phòng, Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Như kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai toàn bộ số tang vật mà lực lượng Biên phòng, Công an thu giữ của Dí và Tông có tổng khối lượng là 2998,71, là loại chất ma túy: Methamphetamine (ma túy dạng đá).

Căn cứ kết quả điều tra và kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lào Cai và tài liệu chứng cứ thu thập được.

Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại địa bàn thôn Lồ Sử Thàng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền./.

