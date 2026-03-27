Quyết liệt phòng, chống buôn lậu thuốc lá với phương châm “6 rõ”

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng vận chuyển bằng xe môtô với tốc độ cao.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, tối 26/3, lực lượng chức năng gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp bắt giữ liên tiếp 3 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ gần 3.500 bao thuốc lá. Trong đó, có 2 vụ sử dụng xe mô tô không biển kiểm soát để vận chuyển, với tổng số 2.980 bao thuốc lá lậu.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập 8 tổ công tác tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới.

Sau 3 tháng thực hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 97 vụ buôn lậu, thu giữ hơn 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu; khởi tố 77 đối tượng, xử phạt hành chính 23 trường hợp.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, các đối tượng buôn lậu ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, lợi dụng địa bàn biên giới, địa hình phức tạp và hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Đáng chú ý, việc sử dụng xe môtô chạy tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu trên các tuyến biên giới, quốc lộ, tỉnh lộ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của người dân, gây bức xúc trong dư luận.

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu thuốc lá bằng xe môtô chạy tốc độ cao trên địa bàn quản lý.

Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường) và địa phương thực hiện tuần tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống buôn lậu thuốc lá; bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp (xe môtô chuyên dụng, máy đo tốc độ, camera giám sát…) tại các tuyến đường trọng điểm, phức tạp; triển khai phương án phối hợp ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe mô tô chạy tốc độ cao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá theo phương châm 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", kiên quyết không để tình trạng buôn lậu thuốc lá gây bức xúc trong nhân dân.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phát huy vai trò của người dân trong giám sát và tố giác vi phạm, xác định mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống buôn lậu thuốc lá và trở thành "tai, mắt" hỗ trợ lực lượng chức năng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, bố trí lực lượng tại những khu vực có nguy cơ cao để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu; phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới và các tuyến trọng điểm; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin tình hình buôn lậu thuốc lá giữa các lực lượng để có biện pháp phòng, chống hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay, vận chuyển thuê cho đối tượng buôn lậu…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức thu thập thông tin từ ấp, khóm và người dân để kịp thời phát hiện hoạt động khả nghi, các đối tượng mới tham gia buôn lậu, phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thuốc lá.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường biên giới: Hồng Ngự, Thường Lạc, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, Thường Phước chỉ đạo tổ chức lực lượng phối hợp các cơ quan liên quan tuần tra tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, những tuyến đường huyết mạch, các "điểm nóng" thường xảy ra hoạt động buôn lậu và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật./.

