Đồng Tháp: Quyết liệt ngăn chặn "quái xế" buôn lậu thuốc lá vùng biên

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp, một số đối tượng điều khiển xe môtô với tốc độ cao trên đường để vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân.

Công an Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn và xử lý đối với những "hung thần" chở thuốc lá lậu này.

Ám ảnh "hung thần" buôn lậu

Đối với nhiều người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 30 hay thường xuyên tham gia giao thông trên đường, hình ảnh những chiếc xe môtô, chở cả phía sau và trước những bao thuốc lá nhập lậu, lao vun vút trên đường đã trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ.

Những "hung thần" buôn lậu này chạy xe rất nhanh với vận tốc trên dưới 100km/h, không tuân thủ biển báo giao thông cũng như tín hiệu đèn giao thông. Chúng nẹt bô, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu. Những "nài" chở thuốc lá lậu hoạt động bất kể ngày hay đêm, trở thành "hung thần" đường phố không chỉ trên tuyến quốc lộ mà còn trên các tuyến đường trong nội ô đô thị.

Trong khu vực nội ô xã Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), chỉ từ tháng 1/2026 đến nay, đã xảy ra 3 vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô chở thuốc lá lậu, khiến người dân càng thêm lo lắng.

Gần đây, ông T.B.A ở xã Thanh Bình đã chứng kiến vụ tai nạn giao thông do đối tượng chở thuốc lá lậu gây ra tại ngã 3 (Quốc lộ 30 giao với đường Võ Văn Kiệt) thuộc ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình.

Ông T.B.A cho biết người phụ nữ chạy từ Quốc lộ 30 vào đường Võ Văn Kiệt, hướng về xã Tam Nông. Lúc đó, xe môtô chở thuốc lá lậu chạy ngược chiều, lao tới, va chạm với phương tiện do người phụ nữ điều khiển làm cả hai đều té ngã. Xe mô tô chở thuốc lá chạy rất nhanh, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông ngay ngã 3.

Ông T.B.A rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng chở thuốc lá lậu bằng xe môtô với tốc độ cao vì gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ông N.M.C là người dân ở xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) sống ven Quốc lộ 30 cho hay, ông rất sợ những chiếc xe mô tô chở thuốc lá lậu vì luôn chạy quá tốc độ. Có khi những chiếc môtô chạy hàng 3, hàng 4 với tốc độ cao và nẹt bô. Ông lo lắng nhất là khi tham gia giao thông vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mỗi khi nghe tiếng xe nẹt bô, gầm rú của những đối tượng chở thuốc lá lậu, mọi người chạy xe thường phải nép sát vào lề đường.

Thời gian qua, trên Quốc lộ 30 (chủ yếu đoạn từ phường Cao Lãnh đến phường Hồng Ngự) xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô chở thuốc lá lậu. Nhiều nạn nhân dù đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhưng phải chịu di chứng nặng nề. Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Nhứt Phương (sinh năm 1978, ngụ xã An Long.

Tối 28/1, ông chạy xe môtô trên Quốc lộ 30, hướng từ xã An Hòa về xã An Long. Chỉ còn vài chục mét là đến nhà nhưng ông Phương bị đối tượng Trần Hồng Phúc (sinh năm 2006, ở xã Phong Mỹ) điều khiển xe môtô với tốc độ cao tông trúng, trên xe chở 1.480 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Sau cú va chạm, tuy thoát chết nhưng ông Phương bị chấn thương ở vùng đầu và chấn thương phần mềm nhiều nơi trên cơ thể. Sau gần 2 tháng, ông Phương suy giảm trí nhớ, tốn nhiều chi phí điều trị.

Kiên quyết đấu tranh với buôn lậu

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gần đây, Công an các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có buôn lậu.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe môtô. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, vào ngày 4/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo khẩn trương thành lập 8 tổ công tác gồm các đơn vị nghiệp của Công an tỉnh và Công an các xã, phường biên giới nhằm đấu tranh với tội phạm khu vực biên giới, nhất là đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Thượng tá Văn Công Tính, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết 8 tổ công tác đóng quân trực tiếp ở trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn tình hình buôn lậu, nhập cảnh trái phép qua biên giới; đấu tranh ngăn chặn những đối tượng sử dụng xe môtô chạy với tốc độ cao chở thuốc lá điếu nhập lậu. Các tổ công tác phối hợp với Công an xã, phường và các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới (Biên phòng, Hải quan) đã ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng sử dụng xe mô tô chở thuốc lá lậu và chạy với tốc độ cao.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, 8 tổ công tác ngày đêm tuần tra dọc theo các tuyến đường, tập trung khoanh vùng, vây chặt những đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên di chuyển đêm khuya.

Qua hơn một tháng đấu tranh quyết liệt, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức tuần tra hơn 100 ca với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 9 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ gần 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ 15 phương tiện không có giấy tờ hợp pháp.

Bên cạnh đó, Công an cấp xã cũng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Điển hình là vào ngày 16/3, Công an xã Thanh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Luân (ngụ xã Bình Thành) vì có hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu và gây va chạm giao thông vào ngày 25/2/2026 trên đường Lê Văn Nhung, thuộc ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình.

Sau 3 tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 97 vụ buôn lậu, thu giữ trên 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, khởi tố 77 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 23 đối tượng.

Điểm sáng trong công tác đấu tranh lần này là việc thành lập các tổ phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, luôn bám sát địa bàn 24/24h. Dù thủ đoạn của đối tượng chở hàng lậu tinh vi, luôn có người canh đường, giám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng và thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, nhưng cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên trì đấu tranh quyết liệt nhằm đem lại sự bình yên trên từng cung đường, xóa dần nỗi ám ảnh về những "hung thần" buôn lậu./.

Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá là hàng buôn lậu và giả nhãn mác Nhiều vụ buôn lậu và giả nhãn mác với hơn 1,3 triệu bao thuốc lá, tổng trị giá ước tính trên 65 tỷ đồng bị Cục Hải quan phát hiện, bắt giữ, chuyển cơ quan điều tra trong 6 tháng đầu năm nay.