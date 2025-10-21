Ứng dụng công nghệ ngăn chặn buôn lậu và giới trẻ tiếp cận thuốc lá

Trong nhiều năm qua, Philip Morris International (PMI) đã không ngừng hợp tác với chính phủ các nước, ứng dụng khoa học, công nghệ để triển khai các sáng kiến phòng chống buôn lậu toàn diện và bền vững.

PMI phối hợp với 37 quốc gia để phòng chống buôn bán bất hợp pháp

Các sản phẩm thuốc lá lậu, đặc biệt là hàng giả và tự chế, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho người sử dụng, nhất là giới trẻ.

Năm 2019, đại dịch EVALI tại Mỹ - viêm phổi do sử dụng thuốc lá điện tử - được xác định có liên quan đến các sản phẩm chợ đen chứa chất THC gây tổn thương phổi. Đồng thời, nguồn lợi từ buôn lậu còn bị lợi dụng để tài trợ cho các tội phạm như buôn người, buôn ma túy và thậm chí khủng bố quốc tế.

Vì vậy, ngăn chặn buôn lậu là một nhiệm vụ cấp thiết toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan. Là một phần trong cam kết đó, PMI phối hợp với chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và bên liên quan thông qua các sáng kiến như PMI IMPACT.

Tập đoàn này có cách tiếp cận này mang tính hợp tác và toàn diện thông qua việc tài trợ cho các dự án trên toàn thế giới, chia sẻ kiến thức và triển khai các giải pháp mới nhằm chống lại việc buôn bán bất hợp pháp và các tội phạm liên quan, bao gồm cả ma túy.

Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay, PMI đã hỗ trợ 71 dự án tại 37 quốc gia, với tổng ngân sách hơn 53 triệu USD. Các dự án thuộc PMI IMPACT tập trung giải quyết nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động này - từ thuốc lá, rượu, dược phẩm đến buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Các tổ chức được tài trợ bởi PMI IMPACT trải dài từ Liên minh châu Âu, Đông Âu, Trung Đông, châu Á đến Bắc và Nam Mỹ, với các sáng kiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đơn cử, công ty công nghệ INTA tại Lithuania đã phát triển kỹ thuật chụp X-quang tiên tiến để hỗ trợ quy trình kiểm soát biên giới, giúp hải quan phát hiện hàng lậu với độ chính xác và quy mô vượt trội so với trước đây.

Tại Croatia, dự án Balkan Smugg của Viện Kinh tế Zagreb - cũng thuộc khuôn khổ PMI IMPACT - tập trung nghiên cứu buôn lậu thuốc lá tại 7 quốc gia dọc tuyến Balkan, nhằm đánh giá quy mô thực tế và thái độ của người dùng đối với việc mua bán thuốc lá trên thị trường chợ đen, giúp cung cấp cơ sở dữ liệu cho các chính sách và thực thi pháp luật.

Phòng ngừa từ gốc đến ngọn trong việc ngăn giới trẻ tiếp cận thuốc lá

Trong vấn đề ngăn chặn đối tượng vị thành niên tiếp cận thuốc lá, PMI đã thực thi toàn diện qua bốn phương diện chính.

Trước hết, PMI đặt ra quy định thực hành kinh doanh nghiêm ngặt, chỉ hướng đến người trưởng thành đang hút thuốc.

Tiếp theo, PMI yêu cầu các đối tác phân phối tuân thủ chặt chẽ quy định không bán sản phẩm cho người chưa đủ tuổi.

Trong năm 2023, 98% sản lượng sản phẩm toàn cầu của PMI đã được bao phủ bởi các chương trình kiểm soát tại các kênh bán lẻ gián tiếp - thể hiện nỗ lực duy trì mức độ bao phủ trên 90% mà tập đoàn đặt ra.

Ngoài ra, PMI còn đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn việc mua bán hoặc sử dụng sản phẩm không đúng đối tượng.

Cuối cùng, bao bì sản phẩm được thiết kế có nhãn cảnh báo việc sản phẩm chỉ dành cho người trưởng thành.

Trên thực tế, PMI đã tăng cường hợp tác với các nhà bán lẻ tại nhiều quốc gia.

Tại Mỹ, trong tháng 8/2025, PMI đã hợp tác cùng We Card và TruAge để quét giấy tờ tùy thân bằng công nghệ, giúp nhà bán lẻ nhận diện các giấy tờ giả và nâng cao độ chính xác trong việc xác thực khách hàng trên 21 tuổi.

Tại Serbia, tập đoàn phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và đối tác phân phối, yêu cầu các điểm bán cam kết công khai dán nhãn “không bán hàng cho người chưa đủ tuổi.”

Ông Radmilo Vlačić, Giám đốc Vận hành Thương mại của PMI tại Serbia và Montenegro, chia sẻ về các biện pháp tăng cường ngăn chặn thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. (Nguồn: PMI)

Hiện tại, thị trường chợ đen vẫn tiếp tục trở thành mối đe dọa lớn, len lỏi và tấn công trực tiếp vào thanh thiếu niên. Tại Ấn Độ, 10% người từ 18-24 tuổi vẫn dùng thuốc lá điện tử dù lệnh cấm có từ năm 2019. Singapore ghi nhận 5,2% người trưởng thành sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Tại Thái Lan, con số này là 9,1%.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các chính sách toàn diện, đảm bảo hiệu quả thực thi, bảo vệ giới trẻ khỏi nguy cơ tiếp cận sản phẩm từ thị trường phi pháp./.