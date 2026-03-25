Ngày 9/4, mở lại phiên tòa xét xử vụ cháy làm chết 15 người ở phố Trung Kính

Sáng 25/3, theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ cháy nghiêm trọng làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Tuy nhiên, luật sư của bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa do bận lịch bào chữa tại một phiên tòa khác. Vì đây là phiên tòa mở lần đầu nên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo và những người liên quan, Hội đồng xét xử đã chấp thuận đề nghị xin hoãn phiên tòa của luật sư. Ngày 9/4, phiên tòa sẽ được mở lại.

Hai bị cáo bị xét xử trong vụ án này là 2 cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ, đều bị tước danh hiệu Công an Nhân dân ngày 30/9/2024, gồm: Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1985, cựu Phó đội trưởng ), Lê Quang Hưng (sinh năm 1996, cựu cán bộ Đội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết (sinh năm 1960) và bà Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1960) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, Hà Nội). Đồng thời, gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại địa chỉ trên. Dưới sân, ông Quyết sử dụng để làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện và làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ cùng các thành viên gia đình ông Quyết.

Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ, không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24/5/2024, do chập mạch trên đường dây điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát lớn.

Thời điểm xảy ra cháy tại nhà ông Quyết có tổng cộng 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình ông Quyết cùng 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng trọ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, đã đến hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân tiến hành phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn trong đám cháy ra ngoài.

Sau 10 phút tiến hành dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề và đến khoảng 1 giờ 26 phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy làm 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn) với trị giá thiệt hại là hơn 87 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra vụ cháy, Lê Quang Hưng là cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng, không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở nhà ông Quyết.

Đỗ Tuấn Anh là Đội phó Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong Đội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý của Công an quận.

Do vậy, đã để cơ sở nhà ông Quyết tồn tại có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến xảy ra vụ cháy ngày 24/5/2024, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản./.

