Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng là Lê Minh Tú (sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (sinh năm 2005, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Lực lượng trinh sát đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Đến tối 5/3/2026, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành bắt quả tang Lê Minh Tú và Phùng Bá Lâm khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ôtô biển kiểm soát 60B-104.07. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe có 1 túi nylon màu đen được ngụy trang tinh vi. Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện có 2 gói ma túy đá có tổng trọng lượng hơn 2kg, được hút chân không thành dạng khối. Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm việc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

