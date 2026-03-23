Vụ cướp giật tại Khu du lịch Tân Huê Viên: Tạm giữ hình sự thêm 5 đối tượng

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã truy xét, làm rõ thêm 7 đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy xét 19 đối tượng, trong đó tạm giữ hình sự 16 đối tượng trong nhóm này.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các tổ trinh sát đã tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm cướp giật tài sản. Từ ngày 19-21/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét làm rõ thêm 7 nghi phạm tham gia trong nhóm cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự thêm 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Thái (sinh năm 1984, thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1979, thường trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Yến Linh (sinh năm 1985, thường trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang); Lê Nguyễn Phước Thiên (sinh năm 1994, thường trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1990, thường trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Riêng đối tượng Lê Thị Lài (sinh năm 1988, thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang nuôi con nhỏ và Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1988, thường trú tại xã Long Điền, tỉnh An Giang) đang mang thai nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ.

Tính từ ngày 12/3 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã truy xét tổng cộng 19 đối tượng có liên quan trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp; ra quyết định tạm giữ đối với 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại được xem xét không tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Các đối tượng (theo thứ tự từ trên xuống dưới, trái qua phải): Hồ Văn Thái, Lê Nguyễn Phước Thiên, Lê Văn Nghĩa. (Ảnh: TTXVN phát)

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp sau khi khánh thành đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, nhất là vào ngày lễ, cuối tuần. Từ đó, nhóm đối tượng đã lợi dụng tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của khách tham quan. Công an xác định nhóm này gồm khoảng 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể.

Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng sẽ nhanh chóng giật trang sức (hay móc túi) của nạn nhân rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán, gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đến nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản này để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị những người liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật./.

