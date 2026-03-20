Bắc Ninh: Bắt nhóm đối tượng bán “thiên thạch” giả để lừa đảo 11 tỷ đồng

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 11 tỷ đồng, thông qua giao dịch mua bán “thiên thạch” giả.

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn của bà D.T (trú tại thành phố Hà Nội) tố giác về việc bị một số đối tượng lừa mua “thiên thạch” giả, chiếm đoạt số tiền 11 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Quá trình thu thập và củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Man Thăng Long (sinh năm 1976, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Tô Minh Quảng (sinh năm 1976, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam), Vương Cường (sinh năm 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), Mai Văn Cường (sinh năm 1983, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, 2 xe ôtô (tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng mua từ tiền chiếm đoạt được), 4 điện thoại di động và nhiều vật dụng các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Theo điều tra, đầu năm 2025, thông qua mạng xã hội, thấy nhiều người có nhu cầu mua “thiên thạch” với giá cao nên Man Văn Long nảy sinh ý định làm giả để bán, chiếm đoạt tiền của người mua. Sau khi tự làm giả được 1 viên “thiên thạch,” Long thông đồng với Mai Văn Cường, Vương Cường để tìm khách mua; đối tượng được nhắm đến là những người có điều kiện về kinh tế và có niềm tin thần bí vào “thiên thạch.” Khi đã tìm được khách, Long không trực tiếp giao dịch mà “điều” Tô Minh Quảng từ trong miền Nam ra đóng vai chủ hàng để ký hợp đồng mua bán.

Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, các đối tượng yêu cầu người mua phải giao dịch tại địa điểm theo chỉ định, trước khi giao dịch cần phải làm lễ cúng. Khi giao dịch, Long sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua.

Kết thúc giao dịch, “thiên thạch” giả được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở, nếu muốn mở thì phải mời các đối tượng đến nhà làm lễ. Khi người mua nhiều lần yêu cầu đến mở niêm phong thì các đối tượng lấy lý do trì hoãn.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng từ gia đình bà T. Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa đảo, bà T đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

