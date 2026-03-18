Tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới

Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm.

Xúc phạm danh dự người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bị phạt tới 4 triệu đồng

Nghị định số 76/2026/NĐ-CP điều chỉnh tăng mức phạt tối đa từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng đối với các hành vi sau:

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp vì định kiến giới.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp vì định kiến giới.

Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới.

Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới.

Xúi giục người khác trì hoãn cung cấp hoặc trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định các thông tin, tài liệu, mẫu hồ sơ theo quy định đối với người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới.

Cùng với đó, Nghị định số 76/2026/NĐ-CP cũng điều chỉnh mức phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (quy định cũ) lên từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Dùng vũ lực cản trở người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới.

Sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới.

Ép buộc người khác sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới.

Lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 tại Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Nghị định số 76/2026/NĐ-CP cũng điều chỉnh tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến văn hóa, thể dục, thể thao.

Cụ thể, các hành vi: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở người sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới; đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở người sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới bị phạt từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng).

Các hành vi như dùng vũ lực cản trở người sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới; không cho người khác sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng).

Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tới 10 triệu đồng

Ngoài ra, Nghị định số 76/2026/NĐ-CP cũng điều chỉnh tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình.

Theo đó, các hành vi như cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính; đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng).

Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định bị phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng).

Hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng).

Nghị định số 76/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2026./.

