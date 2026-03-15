Hưng Yên thông tin vụ giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải

Tối 15/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu về vụ giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) khiến hai người tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1991, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên), đối tượng Ngô Duy Thăng (sinh năm 1986, trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên) đã dùng súng bắn và dao đâm chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1995, là vợ của Thăng và là em gái của Bắc) khiến chị Linh tử vong.

Sau đó, đối tượng đã sử dụng xe ôtô mang biển kiểm soát 30K-136.61 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1987, ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh Ngọc, sau đó dùng xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Ngọc bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải và tử vong sau đó. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên vụ việc là do mâu thuẫn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, thăm hỏi gia đình; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của xã theo đúng kế hoạch.

Song song với đó, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần quyết liệt, các lực lượng chức năng cùng Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 18 giờ 40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ôtô, tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang (Hưng Yên).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật./.

