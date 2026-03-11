Tây Ninh: Bản án 25 năm cho kẻ sát hại người thân vì mâu thuẫn

Ngày 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Hiếu Tài (27 tuổi, ngụ khu phố Nội Ô A, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) 25 năm tù giam về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 3/7/2025, tại nhà số 2/43 khu phố Nội Ô A, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Lâm Hiếu Tài sau khi ngủ dậy tìm áo thun của mình nhưng không thấy nên nghi ngờ cậu ruột là Lâm Hồ Minh Tr. ở cùng nhà với Tài đã lấy.

Tài bực tức và lớn tiếng chửi vu vơ. Dì ruột của Tài là bà Lâm Thị Thu T. (ở chung nhà) nói do Tài vứt áo mà mất chứ không do ai lấy thì Tài và bà T. xảy ra cãi lộn.

Tài cho rằng bà T. bênh vực ông Tr. nên đi đến giường ngủ của bà T. giật đứt dây móc máng, dùng chân đá vào quạt máy điện.

Thấy vậy, bà T. chửi và thách thức Tài và Tài đi lại gần chỗ bà T. đang nằm, dùng chân phải đá vào chân của bà T.

Bà T. lấy điện thoại và dọa gọi báo Công an đến bắt Tài. Lúc này, ông Tr. đang nằm dưới sàn nhà gần đó thấy vậy nên nói với bà T. để ông Tr. đi báo Công an.

Sau đó, ông Tr. đi bộ ra khỏi nhà. Liền lúc đó, Tài chạy vào phòng lấy 1 con dao gấp bằng kim loại trong túi xách của Tài chạy đuổi theo ông Tr. Đây là chủng loại dao gấp, dao bấm thuộc Phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” được quy định trong Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Khi hai bên giằng co, Tài đã dùng dao đâm vào bụng khiến ông Tr. ngã xuống đường. Bà T. thấy vậy giữ Tài lại cũng bị Tài bóp cổ và xô ngã rồi bỏ đi.

Ông Tr. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, đến ngày 8/7/2025 thì tử vong.

Nghe tin ông Tr. đã bị mình đâm chết, Tài đã đến Công an đầu thú./.

