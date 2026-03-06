Xử lý đối tượng cản trở xe làm nhiệm vụ trong Lễ giao, nhận quân

Chiều 6/3, Công an xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, tại Lễ giao, nhận quân tổ chức tại điểm giao nhận quân số 02 của tỉnh (thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ) ngày 4/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã đã phát hiện một trường hợp có hành vi cản trở giao thông, ảnh hưởng đến công tác tổ chức buổi lễ.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Vũ Văn H (sinh năm 2007), trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc (Hưng Yên) đã chạy ra phần đường chặn đầu xe đang chở công dân đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây ảnh hưởng đến việc giao, nhận quân và cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức buổi lễ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Yên Mỹ đã nhanh chóng ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Hiện Công an xã Yên Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Yên Mỹ khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông cũng như khi tham gia các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn, không thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự, cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định./.

