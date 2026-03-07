An Giang: Bắt quả tang 2 đối tượng rải khoảng 1.500 tờ rơi cho vay tiền trả góp

Chiều 7/3, Công an xã Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) cho biết, đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi rải tờ rơi cho vay tiền trả góp.

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Dư (sinh năm 1998, cư trú thôn Hệ, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2003, cư trú xóm 2, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) có hành vi rải khoảng 1.500 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp tại khu vực ấp Vĩnh Hòa, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi rải tờ rơi cho vay tiền trả góp. Hiện công an xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Vĩnh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, với số tiền 4,5 triệu đồng có hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Công an xã Vĩnh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn phát tờ rơi cho vay tiền trả góp của các đối tượng. Người dân không nên liên hệ, vay tiền qua các tờ rơi quảng cáo để tránh bị lừa đảo hoặc rơi vào bẫy "tín dụng đen."

Khi phát hiện các đối tượng phát tờ rơi cho vay tiền trái phép, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật./.

