Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng lớn

Ngày 8/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử như Tiktok, Shopee…

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án 868T, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc 2 đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Theo đó, với quyết tâm đánh đúng, đánh trúng các đối tượng cầm đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, triệt phá đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (Viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992 trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.

Đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Ngày 30/01/2026, tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm các loại như: viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… do đối tượng Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1995), trú tại phường Bằng Liệt, thành phố Hà Nội và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1990), trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội cầm đầu.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm).

Các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm: 1.120kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại); hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác (với số lượng phụ gia như trên nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỷ đồng); 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm như: máy khắc số Laze, máy đóng gói co nhiệt, máy ép màng cảm ứng điện từ, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy triết, rót viên nang bán tự động,…

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai lực lượng, tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 35 thùng catton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa cốt thần kinh cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh...

Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 26 đối tượng về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.”

Qua đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Người dân cần phải tỉnh táo khi mua các loại thuốc, cũng như các loại thực phẩm chức năng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài. Người dân cần hết sức thận trọng với các chương trình giảm giá "sốc", khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm giả đang lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

An Giang: Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán càphê bột giả quy mô lớn Công an tỉnh An Giang phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu sản xuất, buôn bán càphê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả.