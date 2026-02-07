Triệt phá đường dây mua bán súng, đạn qua mạng xã hội

Sáng 7/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) có dấu hiệu mua bán súng, đạn và linh kiện súng thông qua mạng xã hội.

Đối tượng tạo lập nhiều tài khoản với thông tin khác nhau, thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc, giao dịch, thể hiện sự cảnh giác cao nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.

Phòng An ninh nội địa Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thanh Hiếu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thanh Hiếu đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để mua bán nhiều loại súng, đạn, linh kiện súng và công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Ngày 5/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm và kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ./.

