An Giang: Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán càphê bột giả quy mô lớn

Sáng 7/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) và Trần Kim Chen (sinh năm 1970, trú phường Tân Châu, tỉnh An Giang) có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” là càphê bột đóng gói.

Lực lượng Công an thu giữ lượng lớn càphê giả, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm liên quan.‎

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu sản xuất, buôn bán càphê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Đỗ Văn Quý là chủ cơ sở sản xuất, chế biến càphê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777.”

Trần Kim Chen là người cung cấp các sản phẩm bắp, đậu nành, càphê rang xay và nguyên liệu tẩm ướp cung cấp hàng cho Quý sản xuất.

Đối tượng Đỗ Văn Quý (trái) và Trần Kim Chen. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh An Giang xác định từ đầu năm 2024 đến nay, do giá càphê thật cao, Quý sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia do Chen cung cấp để chế biến thành càphê bột, đóng gói loại 500 gram bán ra thị trường với giá từ 80.000-100.000 đồng/kg.

Cơ quan Công an đã hai lần lấy mẫu càphê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Kết quả cho thấy các mẫu càphê không phát hiện hàm lượng caffeine, đủ căn cứ xác định là càphê giả theo quy định hiện hành.

Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán càphê bột giả tại nhiều địa điểm.

Ngày 4/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán bột càphê giả của Đỗ Văn Quý.

Tại xã Phú Hữu, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất, chế biến càphê của Đỗ Văn Quý, thu giữ 79,5kg càphê bột thành phẩm đã đóng gói; 1.092kg hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu. Đồng thời thu giữ nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất; phụ gia thực phẩm; bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng. Qua làm việc, Quý khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn càphê bột.

Tại phường Long Phú, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc rang, tẩm ướp các loại hạt bắp, đậu nhằm chế biến càphê: 3.100kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia, rang sơ chế; 158kg càphê đã rang; 800kg hạt bắp, đậu nành đang rang trên lò; 600kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate. Đồng thời thu giữ 1.260kg phẩm màu caramel; 6 thùng phụ gia thực phẩm hương vanilla taro trọng lượng 60kg cùng 29,2 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế, pha trộn.

Tại cơ quan điều tra, Trần Kim Chen khai nhận đã bán cho Đỗ Văn Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn.

Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50-60 triệu đồng đồng/tấn.

Từ các đại lý, số càphê bột này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80-100 triệu đồng/tấn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lời khai các đối tượng, Công an tỉnh An Giang xác định Đỗ Văn Quý và Trần Kim Chen có dấu hiệu phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Lâm Đồng: Ngăn chặn hơn 4,6 tấn càphê bột nghi hàng giả trước khi ra thị trường Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện hơn 4,6 tấn càphê bột nghi là hàng giả, được sản xuất bằng cách pha trộn đậu nành và hương liệu, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.