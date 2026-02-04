Xét xử 11 bị cáo buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Sau 1 ngày xét xử, chiều muộn ngày 4/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Tòa đã tuyên án phạt 2 bị cáo: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế-Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) cùng lĩnh 10 năm tù về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

8 bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về các tội: “Buôn lậu,” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, gây bất bình đẳng và làm suy yếu tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước về lĩnh vực thuế tài chính, gây thất thu cho nguồn ngân sách. Vì vậy, việc đưa ra xét xử và áp dụng hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án là cần thiết.

Tòa xác định trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò trong đồng phạm, tuy nhiên, sự câu kết giữa các bị cáo chưa chặt chẽ, các lần phạm tội mang tính tự phát nên đồng phạm mang tính chất giản đơn.

Đối với các bị cáo phạm tội “Buôn lậu,” Tòa xác định bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải có vai trò tương đương nhau và cao nhất trong nhóm đồng phạm về tội danh này.

Hai bị cáo là người điều hành hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khối lượng vàng có giá trị rất lớn nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm minh, tương xứng, đảm bảo yêu cầu răn đe, phòng ngừa, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh, ổn định giá vàng trong tình hình hiện nay.

Đối với các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” Tòa đánh giá Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam đã sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, bỏ ngoài sổ kế toán một phần doanh thu nhằm trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số 5 tỷ đồng.

Trần Như My là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phùng Thị Thuyết là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam, quá trình hoạt động, các bị cáo trực tiếp liên hệ giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm nội bộ các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, chỉ đưa vào báo cáo thuế các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Như vậy, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết có vai trò như nhau và cao hơn Nguyễn Thị Hợp trong nhóm bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”./.

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới Sáng 4/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam cách đây hơn 1 năm.