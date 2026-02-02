Xã hội

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 300 kg pháo nổ

Công an tỉnh Đồng Nai, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép

Đậu Tất Thành
Đối tượng V.H.D tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/2, Công an xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng V.H.D (42 tuổi, ngụ ấp Thanh Trung, xã Thiện Hưng) cùng tang vật hơn 310 kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi tạng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Theo đó, khoảng 13 giờ chiều 1/2, Công an xã Thiện Hưng phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Đội quản lý thị trường số 11 và Đồn Biên phòng Thanh Hòa tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng V.H.D có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Tang vật thu giữ gồm 146 khối pháo nổ; sau đó đối tượng tự nguyện giao nộp thêm 44 khối pháo nổ cất giấu tại nhà, tổng khối lượng 310,55 kg pháo nổ.

Bước đầu, V.H.D đã khai nhận hành vi phạm tội, Công an xã đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Đồng Nai, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời báo Công an xã để xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Pháo nổ #Tàng trữ pháo nổ #Tàng trữ trái phép pháo nổ Đồng Nai
