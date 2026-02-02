Hưng Yên hiệp thương giới thiệu 195 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại địa bàn tỉnh Hưng Yên gồm 25 người.

Ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại địa bàn tỉnh Hưng Yên gồm 25 người. Trong đó, số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ 13/25 (đạt tỷ lệ 52%); số người được giới thiệu ứng cử ngoài Đảng 3/25 (đạt tỷ lệ 12%); người trẻ tuổi được giới thiệu ứng cử 13/25 (đạt tỷ lệ 52%).

Người ứng cử ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII gồm 170 người. Trong đó, số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ 93/170 (tỷ lệ 54,7%); số người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng 40/170 (tỷ lệ 23,5%); số người được giới thiệu ứng cử trẻ tuổi 71/170 (tỷ lệ 41,7%).

Việc thảo luận, lập danh sách thực hiện theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo nguyên tắc, công khai, khách quan, minh bạch./.

Nhiều nội dung trọng tâm cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.