Nhiều nội dung trọng tâm cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND); Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT/UBTVQH15-CP ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành một số công việc quan trọng.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất trong ngày 3/2/2026; gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Cùng đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Kế hoạch số 82/KH-MTTW-BTT ngày 28/11/2025. Thời gian tiến hành từ ngày 4/2 đến 15/3/2026.

Cử đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu; theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn (cả những người ứng cử do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người ứng cử do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để nhận xét và tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 của Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được thực hiện trong thời gian từ ngày 4 đến 8/2/2026.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp theo dõi, tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp; theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử cử cán bộ liên hệ và tham dự hội nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội; liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cư trú để phối hợp tổ chức hội nghị cử tri.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử cử cán bộ tham gia các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với dự kiến tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, sau khi có văn bản điều chỉnh lần thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI./.

