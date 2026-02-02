Đà Nẵng: Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ

Chiều 2/2, tại thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua theo dõi báo cáo và kết quả kiểm tra, giám sát, Đại tướng Lương Tam Quang nhận định, thành phố Đà Nẵng đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, chưa phát sinh những vấn đề phức tạp, khó khăn lớn.

Việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và thành lập các ban bầu cử được triển khai khẩn trương, đúng quy định.

Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, quyết liệt, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn, không để phát sinh điểm nóng. Công tác kiểm tra, giám sát, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử được quan tâm thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực, kinh phí và tài liệu phục vụ bầu cử cơ bản được bảo đảm...

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Đà Nẵng đạt được thời gian qua. Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn hơn một tháng, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp chính quyền thành phố cần tiếp tục thống nhất nhận thức về ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ nay đến khi kết thúc bầu cử.

Đà Nẵng cần tập trung rà soát, triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định các bước, quy trình, thủ tục bầu cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức người ứng cử, bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Cùng đó, thành phố cần tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về địa phương; làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động xây dựng và triển khai các phương án xử lý tình huống, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ...

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Đà Nẵng đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và từng bước đi vào nền nếp, bài bản. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác chuẩn bị bầu cử vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Sau khi hợp nhất, thành phố có diện tích lớn, đặc biệt là khu vực miền núi với địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán, nhiều nơi chưa có điện lưới, “trắng” sóng thông tin. Đối với các xã đặc biệt khó khăn, nhất là khu vực biên giới, thành phố kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét cho phép tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết.

Ngoài ra, tại một số cơ sở, cán bộ lần đầu tham gia công tác bầu cử nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn lúng túng, nhất là trong việc vận dụng các quy định mới. Thành phố mong Trung ương, đặc biệt là Hội đồng Bầu cử quốc gia và Bộ Nội vụ, tiếp tục quan tâm tổ chức thêm các lớp tập huấn chuyên sâu để công tác bầu cử được triển khai thông suốt, thống nhất...

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến thắp hương tri ân tại Nghĩa trủng Phước Ninh; thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu/.

Đại tướng Lương Tam Quang: Tập trung cao độ để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông Đoàn giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị bầu cử của Đà Nẵng trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính rộng lớn.