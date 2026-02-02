Chính trị

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Bính Ngọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo đón để nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2026 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ./.

