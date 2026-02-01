Thế giới
Đề nghị gặp trực tiếp ông Putin, Ukraine muốn giải quyết vấn đề lãnh thổ

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga, Mỹ và châu Âu, song nhấn mạnh chỉ tiếp xúc trực tiếp giữa các nguyên thủ quốc gia mới có thể tháo gỡ các vấn đề lãnh thổ then chốt.

Minh Hiếu
Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Đề nghị gặp trực tiếp ông Putin, Ukraine muốn giải quyết vấn đề lãnh thổ

Nghị sĩ Iran yêu cầu tùy viên quân sự EU rời khỏi nước này

Cố vấn an ninh quốc gia Slovakia từ chức do liên quan đến nhân vật Epstein

Minh Hiếu
(Vietnam+)
