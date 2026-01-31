Nga tạm ngừng các hoạt động quân sự trong bối cảnh giá rét

Nga ngày 31/1 khẳng định việc bảo đảm an ninh cho Ukraine chỉ có thể đạt được khi các lợi ích an ninh của Moskva được đáp ứng đầy đủ.

Nước này đồng thời tuyên bố tạm ngừng các đợt tập kích nhằm vào thủ đô Kiev theo đề nghị của Mỹ nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh khủng hoảng nhân đạo do thời tiết giá rét khắc nghiệt.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết phương Tây thường xuyên đề cập tới các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, song những thảo luận này chưa tính đến đầy đủ các quan ngại an ninh của Nga - yếu tố mà Moskva coi là nền tảng của bất kỳ giải pháp hòa bình lâu dài nào.

Theo ông Grushko, an ninh của Ukraine chỉ có thể được bảo đảm trong trường hợp Nga nhận được các bảo đảm an ninh vững chắc. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng nếu lãnh thổ Ukraine không bị sử dụng như một không gian gây phương hại đến an ninh của Nga, thì các rủi ro an ninh đối với Ukraine cũng sẽ được giảm thiểu.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự tại Kiev trong thời hạn một tuần, đến hết ngày 1/2, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phía Mỹ cho biết đề nghị này xuất phát từ lo ngại về điều kiện thời tiết giá lạnh cực đoan tại Ukraine, với dự báo nhiệt độ tại Kiev có thể giảm xuống mức -30 độ C trong những ngày tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đối thoại, trong bối cảnh các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine dự kiến bước vào vòng thứ hai tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), với Mỹ đóng vai trò trung gian thúc đẩy.

Ngoài ra, Nga cũng không chấp nhận sự hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ Ukraine, coi đây là “lằn ranh đỏ” có thể dẫn tới leo thang nghiêm trọng.

Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga sẽ xem bất kỳ lực lượng nước ngoài nào xuất hiện gần biên giới Nga là mục tiêu hợp pháp, đồng thời cho rằng sự hiện diện này sẽ không còn cần thiết sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev sẵn sàng tuân thủ ngừng hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong thời gian 1 tuần, với điều kiện Moskva thực hiện các cam kết tương tự.

Theo ông Zelensky, Ukraine đã tuân thủ thỏa thuận tạm thời này kể từ khi có hiệu lực. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn xuất hiện một số hoạt động quân sự riêng lẻ ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng dân sự và các tuyến hậu cần, trong đó có hệ thống đường sắt, khiến một số khu vực ở miền Bắc và miền Nam nước này chịu thiệt hại./.

Nga nêu điều kiện đảm bảo an ninh Ukraine Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine chính là việc có một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga, điều mà phương Tây hiện không hề đề cập tới.