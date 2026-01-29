Đan Mạch đánh giá tích cực về đàm phán với Mỹ trong vấn đề Greenland

Ngày 29/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen bày tỏ "lạc quan hơn" sau các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa những quan chức của nước này và phía Mỹ về vấn đề Greenland, đồng thời lên tiếng bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington về một thỏa thuận liên quan đến chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị này.

Phát biểu tại cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels ngày 29/1, Ngoại trưởng Rasmussen mô tả bầu không khí đàm phán “tích cực” và “mang tính xây dựng,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo sau những căng thẳng leo thang tuần trước.

Dù các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết triệt để, nhưng việc hai bên lên kế hoạch cho các cuộc họp tiếp theo được coi là tín hiệu hạ nhiệt cho cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong liên minh xuyên Đại Tây Dương những năm gần đây.

Tuy nhiên, trong phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đã đạt được một thỏa thuận khung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến Greenland.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2 của Pháp, bà Frederiksen khẳng định "Đó không phải là một thỏa thuận."

Nhà lãnh đạo Đan Mạch nhấn mạnh chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc phải được tôn trọng tuyệt đối, đồng thời cảnh báo mọi hành động quân sự hóa tại Greenland sẽ đi ngược lại các nguyên tắc quốc tế kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp cùng Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, bà Frederiksen đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định sự đoàn kết với Đan Mạch.

Phía Đan Mạch khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để giải quyết các lo ngại về an ninh của Mỹ tại Bắc Cực thông qua việc tăng cường hoạt động của NATO hoặc đàm phán lại Hiệp ước phòng thủ năm 1951, nhưng Copenhagen và chính quyền tự trị Greenland kiên quyết từ chối thảo luận về bất kỳ hình thức chuyển giao chủ quyền nào.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, thuộc Vương quốc Đan Mạch nhưng có quy chế tự trị, trong khi Copenhagen vẫn nắm quyền kiểm soát về quốc phòng và chính sách đối ngoại.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định mua Greenland, song động thái này liên tục bị phía châu Âu bác bỏ./.

